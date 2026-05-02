Stelle al Merito del Lavoro: tre dipendenti del Gruppo MERMEC insigniti dell’onorificenza

BARI - Tre dipendenti del Gruppo MERMEC, realtà industriale parte di Angel Holding, sono stati insigniti quest’anno della: si tratta di Vito Conversano, Domenico Calderaro e Andrea Pozzebon, tutti con oltre 25 anni di servizio all’interno dell’azienda.

L’onorificenza, conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene assegnata ai lavoratori che si sono distinti per perizia, laboriosità e condotta morale.

Vito Conversano e Domenico Calderaro hanno ricevuto il riconoscimento a Bari, durante la cerimonia ospitata al Teatro Petruzzelli, alla presenza delle istituzioni regionali e cittadine, tra cui il Prefetto di Bari Francesco Russo e rappresentanti della Regione Puglia e dell’Ispettorato del Lavoro.

Andrea Pozzebon è stato invece premiato a Mestre, nel corso della cerimonia organizzata dalla Prefettura di Venezia al Teatro Toniolo, alla presenza del Prefetto Darco Pellos e delle autorità locali.

Grande soddisfazione da parte del Gruppo MERMEC e del presidente Vito Pertosa, che ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti un tributo a “persone bravissime che hanno contribuito con serietà e professionalità alla crescita dell’azienda”.

Un momento di particolare valore simbolico che celebra non solo i singoli lavoratori, ma anche il percorso industriale e umano dell’intero gruppo.