TEDxLeverano torna per la quinta edizione: idee, persone e storie 'al centro del margine'



Mancano pochi giorni alla quinta edizione di TEDxLeverano, l’evento di cultura e innovazione organizzato su licenza TED, che da cinque edizioni porta in Salento idee capaci di ispirare, interrogare e generare cambiamento. L’appuntamento è domenica 7 giugno al Teatro comunale di Leverano. Tra gli speaker di questa edizione: Annatina Fanigliuolo, Saverio Tommasi, Alessandro Ciacci e tanti altri.





LEVERANO (LE) - L’edizione 2026 si costruisce attorno al tema: “Al centro del margine”; un invito a spostare lo sguardo, a mettere al centro ciò che spesso resta invisibile: persone, storie, prospettive che vivono ai margini, ma che hanno molto da raccontare.





TEDxLeverano si conferma come uno spazio di incontro tra mondi diversi — cultura, impresa, arte, scienza — in cui le idee diventano strumenti per leggere la complessità del presente e immaginare nuove possibilità per il futuro.





Gli speaker





Sul palco si alterneranno voci eterogenee, unite dalla capacità di portare uno sguardo originale sul tema: Annatina Fanigliulo, economista e divulgatrice ambientale; Saverio Tommasi, giornalista e scrittore; Alessandro Ciacci, comico e autore tra le voci più interessanti della nuova scena italiana; Giorgia Soleri, attivista e divulgatrice; Silvia Rossi, docente e ricercatrice nel campo della robotica sociale; Nogaye Ndiaye, scrittrice e divulgatrice e poi ancora personalità come Maddalena Fabi, Massimo Donno, Gianluca Palma, Domenico Diacono contribuiranno a costruire un racconto collettivo fatto di esperienze, visioni e punti di vista diversi.





Un progetto per il territorio





Nato nel cuore del Salento e organizzato interamente su base volontaria, TEDxLeverano è oggi un progetto che coinvolge una community ampia e trasversale, capace di unire competenze professionali e impegno civico.

L’evento non è solo una giornata di talk, ma un percorso che attiva il territorio, coinvolge giovani, istituzioni e realtà locali, e crea connessioni tra persone e idee.





Biglietti e partecipazione





I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili online e stanno andando rapidamente esauriti.

Per informazioni, aggiornamenti e modalità di partecipazione: tedxleverano.com





Partnership e collaborazioni





TEDxLeverano è aperto a collaborazioni con aziende, istituzioni e organizzazioni che condividono la volontà di sostenere progetti culturali ad alto impatto sul territorio.





Cos’è TEDx





TEDx è un programma di eventi locali organizzati in modo indipendente che riuniscono persone per condividere un’esperienza TED. Durante un evento TEDx, video TED Talk e interventi dal vivo si combinano per stimolare discussione e connessione.