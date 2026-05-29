TEDxLeverano torna per la quinta edizione: idee, persone e storie 'al centro del margine'
Mancano pochi giorni alla quinta edizione di TEDxLeverano, l’evento di cultura e innovazione organizzato su licenza TED, che da cinque edizioni porta in Salento idee capaci di ispirare, interrogare e generare cambiamento. L’appuntamento è domenica 7 giugno al Teatro comunale di Leverano. Tra gli speaker di questa edizione: Annatina Fanigliuolo, Saverio Tommasi, Alessandro Ciacci e tanti altri.
LEVERANO (LE) - L’edizione 2026 si costruisce attorno al tema: “Al centro del margine”; un invito a spostare lo sguardo, a mettere al centro ciò che spesso resta invisibile: persone, storie, prospettive che vivono ai margini, ma che hanno molto da raccontare.
TEDxLeverano si conferma come uno spazio di incontro tra mondi diversi — cultura, impresa, arte, scienza — in cui le idee diventano strumenti per leggere la complessità del presente e immaginare nuove possibilità per il futuro.
Gli speaker
Sul palco si alterneranno voci eterogenee, unite dalla capacità di portare uno sguardo originale sul tema: Annatina Fanigliulo, economista e divulgatrice ambientale; Saverio Tommasi, giornalista e scrittore; Alessandro Ciacci, comico e autore tra le voci più interessanti della nuova scena italiana; Giorgia Soleri, attivista e divulgatrice; Silvia Rossi, docente e ricercatrice nel campo della robotica sociale; Nogaye Ndiaye, scrittrice e divulgatrice e poi ancora personalità come Maddalena Fabi, Massimo Donno, Gianluca Palma, Domenico Diacono contribuiranno a costruire un racconto collettivo fatto di esperienze, visioni e punti di vista diversi.
Un progetto per il territorio
Nato nel cuore del Salento e organizzato interamente su base volontaria, TEDxLeverano è oggi un progetto che coinvolge una community ampia e trasversale, capace di unire competenze professionali e impegno civico.
L’evento non è solo una giornata di talk, ma un percorso che attiva il territorio, coinvolge giovani, istituzioni e realtà locali, e crea connessioni tra persone e idee.
Biglietti e partecipazione
I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili online e stanno andando rapidamente esauriti.
Per informazioni, aggiornamenti e modalità di partecipazione: tedxleverano.com
Partnership e collaborazioni
TEDxLeverano è aperto a collaborazioni con aziende, istituzioni e organizzazioni che condividono la volontà di sostenere progetti culturali ad alto impatto sul territorio.
Cos’è TEDx
TEDx è un programma di eventi locali organizzati in modo indipendente che riuniscono persone per condividere un’esperienza TED. Durante un evento TEDx, video TED Talk e interventi dal vivo si combinano per stimolare discussione e connessione.