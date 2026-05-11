Ostuni, 'Prima Ostuni': 'Amministrazione implosa tra interessi personali e gravi fallimenti'



OSTUNI (BR) - Il Coordinamento Cittadino di "Prima Ostuni", riunitosi nei giorni scorsi, ha preso atto dell'implosione dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco uscente Pomes. - Il Coordinamento Cittadino di "Prima Ostuni", riunitosi nei giorni scorsi, ha preso atto dell'implosione dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco uscente Pomes.





Tempo fa, appena dopo la defenestrazione degli Assessori Civico-Socialisti, avevamo segnalato all'ex Sindaco ed al suo "cerchio magico", che tradire il mandato elettorale, galleggiando grazie a qualche consigliere che aveva tradito il proprio gruppo o la propria coalizione, sarebbe stato politicamente miope.





Siamo stati facili profeti: una coalizione non può tenersi in vita solo raggiungendo i propri interessi personali, in primis, quelli del Sindaco e del suo studio Professionale ma anche di alcuni consiglieri comunali.





L'avventurismo politico del Sindaco e della Sinistra ostunese, ha lasciato la città con alcune questioni che dovrebbero vergognare chi le ha approvate e gravi negligenze amministrative.





Tra le prime come non ricordare:

- l'Affidamento della mensa scolastica alla Ladisa per 25 anni con costi aumentati dei pasti, vincolando il futuro dei nostri figli, nipoti, pronipoti e spendendo 22 milioni di euro;

- l'affitto di un mega palco per tre mesi negli ultimi 3 anni, costato quasi 500.000 euro: auspichiamo che queste due porcherie amministrative vengano ritirate in autotutela dalla Struttura Commissariale perché sono contro gli interessi della città.





Per quanto riguarda i nodi amministrativi irrisolti in tre anni di propaganda, come non citare:

1) il dragaggio del Porto (uno dei più grandi fallimenti) ormai perso nella disperata ricerca di visibilità dell'ex Assessore al ramo;

2) il nuovo Piano della 167 con abitazioni per giovani coppie a prezzi calmierati e non come si é fatto, con cemento per mega resort con interessi personali dei soliti noti con i loro studi tecnici;

3) il Piano dei dehoors per permettere da un lato agli esercenti di poter lavorare senza lacci e lacciuoli e dall'altro facendo rispettare vincoli, norme, evitando come successo nel recente passato, spudorati favoritismi e coperture politiche per chi non pagava;

4) Un piano della Viabilità e dei Parcheggi, per evitare confusione, densità di traffico in alcune arterie e parcheggi ovunque, in un caos che fa impazzire residenti e turisti;

5) il Piano delle Api Calessino e degli Ncc, valutando attentamente da un lato i sacrosanti interessi di tanti cittadini e ragazzi/e che si guadagnano da vivere e dall'altro, gli interessi della città, valutandone strategia, visione e sviluppo a medio- lungo termine;

6) Un piano degli Eventi: in realtà tanti eventi sono già stati deliberati, con cifre da capogiro ma sottolineiamo alla Struttura Commissariale di valutare se approvare qualche evento tenutosi negli anni scorsi, alcuni palesemente clientelari. Ricordiamo a qualche smemorato che un Comune come Ostuni, di 29.700 residenti, spende 1,5 milioni di euro in eventi e spettacoli: una cifra, questa, che rapportata al numero di abitanti, risulta tra le piú alte d'Italia.





Queste sono solo alcuni priorità, auspicando che la Struttura Commissariale interloquisca con le Forze Politiche e Civiche della città, ricevendole ed accettandone spunti amministrativi e consigli disinteressati.





Da ultimo, come Lista Civica PRIMA OSTUNI, stigmatizziamo il clima di odio sui social, scatenatosi nelle ultime settimane, con attacchi personali, accuse sessiste, offese gratuite, invitando tutti e tutte a dire la propria, com'é normale che sia, non offendendo e denigrando nessuno: ne va della qualità del confronto e della Democrazia in una città.