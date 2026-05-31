Trinitapoli celebra i giovani con il musical-opera “Il Respiro della Pace”

TRINITAPOLI - Con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, la città ha vissuto una serata di grande valore culturale ed educativo in occasione della rappresentazione del musical-opera pop “Il Respiro della Pace – L’eco di due anime in cammino”, andata in scena venerdì 29 maggio 2026.

L’evento ha rappresentato molto più di un semplice spettacolo di fine anno: un percorso artistico e spirituale che ha intrecciato musica, teatro, fede e valorizzazione del talento giovanile. Protagonisti assoluti sono stati l’Orchestra del Percorso ad Indirizzo Musicale e il Coro dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Garibaldi-Leone, che hanno saputo emozionare il pubblico con una prova corale intensa e di grande maturità espressiva.

L’opera, scritta da Gerardo Russo, ha visto la cura musicale dei docenti Nicoletta Uva, Maria Giuseppina Vitobello, Domenico Virgilio e Cristina Di Lecce, mentre la preparazione del coro è stata seguita dalle professoresse Anna Leone e Fabiola Modugno, contribuendo alla realizzazione di uno spettacolo di forte impatto emotivo e qualità artistica.

La serata è stata anche occasione di celebrazione dei risultati conseguiti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Garibaldi-Leone al Concorso Nazionale di Teatro, Narrativa e Poesia di Castel di Sangro, dove hanno ottenuto riconoscimenti in diverse categorie. In particolare, sono stati premiati Grazia Pia Russo ed Emanuele Di Feo per la Narrativa, Grazia Pia Russo e Alessia Carbonaro per la Poesia, oltre al Premio Speciale Miglior Testo assegnato proprio a “Il Respiro della Pace”.

Particolarmente significativa la presenza del Prof. Antonio Brescia, Presidente del Premio Nazionale di Castel di Sangro, accolto dalla comunità trinitapolese e omaggiato con una medaglia artistica realizzata dallo scultore Antonio Di Pillo e consegnata dal dott. Giuseppe Di Pillo, in segno di stima e riconoscenza.

L’intera manifestazione è stata dedicata alla memoria di Padre Francesco Milillo, figura spirituale profondamente radicata nella comunità. Momento di intensa commozione la partecipazione della sorella Enza Milillo, che ha condiviso un ricordo personale contribuendo a rendere ancora più sentito l’omaggio.

Il significato dell’opera va oltre la dimensione scenica: “Il Respiro della Pace” si propone come invito alla riflessione, all’ascolto e alla riscoperta del valore dell’incontro umano e spirituale, in un tempo segnato da velocità e frammentazione.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Roberta Lionetti, al personale docente e ATA, alle famiglie e a tutti coloro che hanno sostenuto il percorso formativo degli studenti. La serata, presentata dalla stessa Dirigente e dal collaboratore Donato Piccinino, ha suggellato la conclusione di un anno scolastico ricco di risultati e soddisfazioni.

L’iniziativa ha ricevuto il convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale. Presenti il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Prof. Giovanni Landriscina, che hanno condiviso con studenti, famiglie e docenti una serata di forte partecipazione civica.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato come i risultati ottenuti dagli studenti rappresentino un motivo di orgoglio per l’intera comunità, evidenziando il valore della scuola come presidio di crescita culturale, civile e umana. Investire nei giovani, è stato ribadito, significa investire nel futuro della città.

La comunità di Trinitapoli rinnova così il proprio plauso agli studenti premiati e a tutto l’istituto scolastico, esempio concreto di come arte, cultura e formazione possano diventare strumenti di crescita e coesione sociale.

Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco