“Tu stiv a Bari Cittadell’?”: Cristiano Carriero racconta il Bari tra memoria, identità e passione

BARI – Trentuno racconti per attraversare la storia del Bari calcio e, insieme, quella di una città e dei suoi tifosi. È questo il cuore di “Tu stiv a Bari Cittadell’? e altre storie sulla mia squadra del cuore”, il nuovo libro di Cristiano Carriero in uscita per Giulio Perrone Editore nella collana Vecchie Maniere 2026.

Più che un libro sportivo, l’opera si presenta come una narrazione emotiva e collettiva in cui il calcio diventa strumento per parlare di appartenenza, memoria e legami generazionali.

La prima presentazione ufficiale è in programma martedì 19 maggio alle 18.30 alla Libreria Zaum di Bari. Con l’autore interverrà anche Venanzio Bratta, mentre a introdurre e moderare l’incontro sarà la giornalista Alessandra Montemurro.

Giornalista, scrittore e profondo conoscitore della storia biancorossa, Carriero mette al centro il punto di vista del tifoso: promozioni, retrocessioni, fallimenti, rinascite e delusioni diventano frammenti di una memoria condivisa che unisce intere generazioni di sostenitori del Bari.

Il volume nasce anche da un lavoro di ricerca storica sviluppato insieme al giornalista Francesco Costantini, già firma della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha contribuito alla ricostruzione di episodi e partite storiche come Bari-Colleferro, Bari-Torino e Bari-Sampdoria ai tempi di Enrico Catuzzi, oltre alla vicenda di Arpad Weisz, allenatore ebreo deportato e morto nei campi di concentramento.

Il titolo del libro richiama una domanda diventata simbolica per i tifosi biancorossi: “Tu stiv a Bari Cittadell’?”, espressione che evoca ricordi, emozioni e momenti condivisi sugli spalti, trasformandosi nel filo conduttore di una storia collettiva.

Cristiano Carriero, nato a Bari, è autore anche di Che storia La Bari, La Bari siete voi e Tanto non capirai. Accanto ai libri dedicati al calcio, ha pubblicato opere narrative e di saggistica come Domani no, Lutto libero, 24 Dicembre, Storie di bomber di provincia e Presenza.