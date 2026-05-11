“U Cafè Andìche” al Teatro Piccinni: a Bari il capolavoro di Maurogiovanni torna in scena per la stagione “Umano Collettivo”

BARI - Torna in scena uno dei testi più rappresentativi del teatro dialettale barese: “U Cafè Andìche” di Vito Maurogiovanni, con la regia di Vito Signorile, sarà rappresentato al Teatro Piccinni venerdì 15 maggio 2026 alle 21.00 e sabato 16 maggio alle 20.00.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale del Comune di Bari “Umano Collettivo”, organizzata in collaborazione con Puglia Culture.

Un omaggio a Vito Maurogiovanni

L’allestimento nasce in occasione del centenario della nascita di Vito Maurogiovanni e riporta sul palco una delle sue opere più significative, rappresentata per la prima volta nel 1951 proprio al Teatro Piccinni.

“U Cafè Andìche” è considerato un caposaldo del teatro in dialetto barese e racconta, attraverso una struttura corale, la vita di una comunità raccolta attorno a un antico caffè nella città vecchia.

Il cast e la produzione

La regia è firmata da Vito Signorile, che è anche tra gli interpreti insieme a Totò Onnis e Lucia Zotti, con la partecipazione straordinaria di Nicola Pignataro. Il cast include inoltre Felice Alloggio, Stefano Camposeo, Davide Ceddia, Monica Contini, Gigi De Santis, Benedetta Lusito, Luca Mastrolitti, Brando Rossi, Enzo Sarcina ed Enzo Strippoli.

La produzione è del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, storica realtà del teatro pugliese.

Una storia tra memoria e trasformazione

Il testo racconta il dramma di una famiglia e di una comunità popolare, tra incontri quotidiani, tensioni e attese, in un ambiente che diventa specchio di un mondo in trasformazione.

Attraverso personaggi emblematici come il proprietario Giuanne e la carismatica Rosine, Maurogiovanni costruisce un affresco poetico e realistico della vita nel cuore della Bari antica, sospesa tra tradizione e cambiamento sociale.

Informazioni

Lo spettacolo si inserisce nella programmazione della stagione teatrale cittadina e rappresenta un omaggio alla memoria culturale e linguistica del territorio barese.



