Vieste omaggia Renato Guttuso: alla Torre San Felice oltre venti opere del maestro del Novecento

VIESTE - Vieste si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Dal 7 giugno al 20 settembre 2026 la suggestiva Torre San Felice ospiterà la mostra “Renato Guttuso a Vieste”, dedicata al celebre pittore siciliano Renato Guttuso.

L’esposizione, promossa dal Comune di Vieste e organizzata dalla galleria Lombardi con la collaborazione di Giuseppe Benvenuto, proporrà oltre venti opere realizzate tra gli anni Quaranta e Ottanta, offrendo un percorso attraverso i temi centrali della produzione artistica di Guttuso: la Sicilia, il lavoro, il Mediterraneo e l’impegno sociale e politico.

Tra i dipinti esposti figurano opere come “Fichi d’India”, “Tre persone che guardano l’Etna” e “Peperoni (studio per la Vucciria)”, lavori che raccontano il rapporto profondo dell’artista con la sua terra e con la cultura mediterranea.

Nato a Bagheria nel 1911 e scomparso a Roma nel 1987, Guttuso è stato uno dei principali interpreti del realismo italiano del XX secolo. La sua pittura, fortemente influenzata dal contesto storico e sociale dell’epoca, ha spesso posto al centro il valore del lavoro, la dignità delle classi popolari e le contraddizioni della società contemporanea.

La mostra vuole anche creare un dialogo ideale tra la Sicilia raccontata dall’artista e il territorio garganico. «Guttuso ha dipinto la Sicilia come una terra che si porta addosso il peso della storia e la luce del Mediterraneo. Vieste è fatta della stessa materia», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti.

Sulla stessa linea anche il consigliere comunale con delega alla Cultura Alessandro Del Zompo: «Portare queste opere a Vieste significa interrogarsi su ciò che siamo stati e su ciò che vogliamo essere: una comunità che riconosce la propria identità nei valori che Guttuso ha difeso con il pennello».

La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito dalla galleria Lombardi, realizzato con la collaborazione dell’Archivio Renato Guttuso.

L’esposizione sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Chiusura settimanale il lunedì. I biglietti saranno acquistabili direttamente in sede oppure online tramite Ciaotickets.