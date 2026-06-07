A16 Napoli-Canosa, chiusa di notte la stazione di Candela dal 10 al 12 giugno

– Sulla A16 Napoli-Canosa sono previste chiusure notturne alla stazione di Candela per consentire attività propedeutiche ai lavori di pavimentazione.

Il provvedimento sarà in vigore nelle notti di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026, nella fascia oraria 22:00–6:00. Durante tali finestre la stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

Per gli automobilisti sono indicati percorsi alternativi:

in direzione Napoli: deviazione su SR1/SP110, passaggio da Ponte Bovino, immissione sulla SS90 e ingresso in A16 a Grottaminarda;

in direzione Canosa/A14: utilizzo delle stazioni di Cerignola Ovest.





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