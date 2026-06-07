Due giovani talenti pugliesi sul podio mondiale: Isabel Pia Patisso e Gioia Rosato conquistano il bronzo a Klagenfurt



KLAGENFURT (Austria) – Un risultato straordinario per la danza sportiva pugliese arriva direttamente da Klagenfurt, in Austria, dove due giovanissime atlete, Isabel Pia Patisso di Oria e Gioia Rosato di Latiano, rispettivamente di 7 e 8 anni, hanno conquistato il terzo posto ai Campionati del Mondo nelle discipline Duo Latin Style e Duo Latin Show. – Un risultato straordinario per la danza sportiva pugliese arriva direttamente da Klagenfurt, in Austria, dove due giovanissime atlete, Isabel Pia Patisso di Oria e Gioia Rosato di Latiano, rispettivamente di 7 e 8 anni, hanno conquistato il terzo posto ai Campionati del Mondo nelle discipline Duo Latin Style e Duo Latin Show.





Le due piccole campionesse, allenate dai maestri Pietro e Rosy Ciracì presso l'Accademia Lively Dance, hanno saputo distinguersi tra delegazioni provenienti da ogni parte del mondo, affrontando la prestigiosa competizione con determinazione, talento e grande passione.





Su una delle piste più importanti del panorama internazionale, Isabel e Gioia hanno trasformato in energia positiva mesi di preparazione, sacrifici, emozioni, paura e adrenalina, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio mondiale. Un risultato che rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per l'intera Puglia e per l'Italia.





«Ha prevalso l'amore per la patria e la voglia di portare il nome dell'Italia, ma soprattutto della nostra meravigliosa Puglia, più in alto possibile» raccontano con emozione coloro che hanno accompagnato le giovani atlete in questa straordinaria avventura sportiva. Le due ballerine hanno voluto dedicare il loro successo alle rispettive città, Oria e Latiano, che hanno rappresentato con orgoglio sul palcoscenico mondiale.





«Abbiamo ballato per Oria, per Latiano, per la Puglia intera e per l'Italia. Diciamo infinitamente grazie ai nostri maestri Pietro e Rosy che, con il loro sostegno e il loro amore per noi, ci hanno concesso un'opportunità rara e unica» hanno dichiarato le piccole protagoniste al termine della competizione.





Da Klagenfurt arriva dunque una notizia che riempie di soddisfazione tutto il territorio pugliese: due giovani stelle della danza hanno dimostrato che passione, impegno e dedizione possono portare lontano, fino al podio di un Campionato del Mondo.