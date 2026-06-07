Bari, nuovo murale alla scuola Martin Luther King: domani l’inaugurazione con il sindaco Leccese

– Un nuovo intervento di arte urbana e rigenerazione scolastica prende vita nel quartiere Poggiofranco. Domani, lunedì 8 giugno 2026 alle ore 12, sarà inaugurato il murale, realizzato dall’artista Daniela Giarratana presso la scuola dell’infanzia, in via Martin Luther King 38.

L’iniziativa è promossa da Retake Bari in collaborazione con la comunità scolastica e si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione degli spazi educativi avviato negli ultimi anni all’interno dell’Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore.

Il progetto rappresenta la naturale evoluzione di precedenti interventi artistici realizzati nello stesso comprensorio scolastico, con l’obiettivo di rendere gli ambienti educativi più accoglienti, identitari e partecipati.

Un’opera pensata per i più piccoli

Il murale trasforma le pareti della scuola in un racconto visivo caratterizzato da elementi naturali, colori vivaci e dettagli simbolici. Fiori, animali e paesaggi immaginari si intrecciano con elementi interattivi, tra cui delle ali dipinte che invitano bambini e famiglie a “entrare” nell’opera.

All’ingresso del plesso è presente anche la scritta “I have a dream”, richiamo ai valori di inclusione, speranza e crescita che ispirano l’intero progetto.

La realizzazione ha richiesto circa tredici mezze giornate di lavoro, condizionate da condizioni meteo non sempre favorevoli. Pur non avendo partecipato direttamente ai lavori, i bambini hanno seguito con interesse tutte le fasi del cantiere artistico.

Il valore della comunità

Secondo i promotori, l’intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola, cittadini e associazioni del territorio. Determinante anche il sostegno di volontari e sponsor tecnici che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

«Questo murale non è soltanto un’opera che rende più bello uno spazio scolastico, ma un segno concreto di attenzione verso bambini, famiglie e quartiere», ha dichiarato Annalisa Condurro di Retake Bari.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, rappresentanti della scuola, volontari di Retake Bari e l’artista Daniela Giarratana.

Appuntamento

Scuola dell’Infanzia Martin Luther King – Via Martin Luther King 38, Bari

Lunedì 8 giugno 2026 – ore 12:00

Inaugurazione del murale Un giardino a colori