Acquaviva–Casamassima, scontro tra due auto sulla SP95: paura ma feriti lievi

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Momenti di paura nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 95 che collega Acquaviva delle Fonti e Casamassima, dove si è verificato un incidente stradale tra due automobili che ha reso necessario l’intervento di più mezzi di soccorso.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze provenienti da Noicattaro, Acquaviva delle Fonti e Sammichele di Bari per assistere le persone coinvolte. Tra i feriti figurano un anziano e una donna in stato di gravidanza.

Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato conseguenze gravi: si tratterebbe di ferite lievi e soprattutto di un forte spavento legato alla dinamica dello scontro.

La viabilità è stata temporaneamente gestita dagli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.