Ad Libitum 2026, al via la XII edizione della rassegna tra Polignano e Rutigliano: presentazione il 12 giugno a Bari

POLIGNANO A MARE - Si terrà il 12 giugno 2026 alle ore 10 nella Sala Di Jeso della Regione Puglia, a Bari, la conferenza stampa di presentazione di Ad Libitum 2026, la dodicesima edizione della rassegna organizzata da Epos Teatro.

Diretta da Maurizio Pellegrini, la rassegna conferma anche per il triennio 2025-2027 il tema guida delle “Metamorfosi”, un percorso artistico che intreccia musica e parola attraverso repertori, epoche e linguaggi differenti, valorizzando luoghi simbolici del territorio pugliese come Polignano a Mare e Rutigliano.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma completo, gli artisti ospiti e le novità della nuova edizione, che punta a rafforzare il dialogo tra produzione culturale e patrimonio paesaggistico.

Interverranno Maria La Ghezza, consigliere regionale, il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri, l’assessora alla Cultura e al Turismo Bianca Bronzino per il Comune di Polignano, l’assessora Milena Palumbo per il Comune di Rutigliano e il direttore artistico Maurizio Pellegrini.

La rassegna, sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, ha ottenuto il riconoscimento come soggetto storico per il triennio 2025-2027, a conferma della continuità del progetto e del suo radicamento nel panorama culturale pugliese.