“Origami di Murgia”, a Corato la rassegna che unisce musica, paesaggio e sapori tra Uliveto Grillo e Borgo Sansanello

CORATO - Nasce Origami di Murgia, la nuova rassegna estiva ospitata a Corato tra Uliveto Grillo e Borgo Sansanello, un progetto che mette in dialogo musica, territorio ed enogastronomia nel cuore dell’Alta Murgia.

Il format si sviluppa in tre appuntamenti tra giugno e agosto 2026, pensati come un percorso immersivo in cui il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza culturale. L’altopiano murgiano, con i suoi spazi aperti e la sua luce naturale, fa da scenografia a concerti e percorsi gastronomici costruiti in stretta relazione con le suggestioni musicali.

Si parte sabato 27 giugno con La notte dei Griot, dedicata alle tradizioni dell’Africa occidentale, con protagonista il Jali Babou Saho Trio. Il 24 luglio sarà la volta di Echi d’Oriente, con il percussionista Loris Lombardo e il suo progetto dedicato all’handpan e alle sonorità contemporanee. La rassegna si chiuderà il 9 agosto con Mediterraneo Nomade, affidato all’ensemble La Cantiga de la Serena, tra musiche del Mediterraneo antico e tradizioni popolari rivisitate.

Ogni serata seguirà una struttura comune che accompagna il pubblico dal tramonto alla notte: accoglienza con aperitivo e dj-set in vinile, concerto live, momento conviviale con degustazione e vini abbinati, fino al finale con lounge bar e selezioni musicali.

La direzione artistica è curata da Danny e Francesco Grillo, mentre la proposta gastronomica è firmata da Borgo Sansanello con lo chef Corrado De Ruvo. L’iniziativa punta su un’esperienza a capienza limitata, con ticket unico da 50 euro comprensivo di tutte le attività previste.

La rassegna si propone come un’esperienza culturale lenta e immersiva, in cui musica, cibo e paesaggio vengono trattati come elementi di un unico racconto territoriale.



