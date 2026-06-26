Addio a Miki De Ruvo, il pioniere della televisione barese che trasformò l’informazione in un laboratorio di idee

BARI – È morto a 77 anni Miki De Ruvo, giornalista, autore e uomo di televisione che ha segnato profondamente la storia della comunicazione locale barese e lasciato un’impronta nel panorama televisivo italiano. Una personalità poliedrica, capace di unire cultura, teatro, informazione e sperimentazione, protagonista per oltre quarant’anni della vita cittadina.Dopo la laurea in giurisprudenza, De Ruvo si avvicinò al mondo del teatro, sviluppando una sensibilità artistica dai tratti innovativi e sperimentali. In quegli anni nacque anche una solida amicizia con Giorgio Albertazzi, uno dei più grandi protagonisti del teatro e della cultura italiana, un rapporto umano e professionale di cui il giornalista barese avrebbe sempre conservato grande orgoglio.Il volto della rivoluzione televisiva bareseIl nome di Miki De Ruvo è legato soprattutto alla stagione d’oro di TeleBari, emittente di cui fu anche direttore e che lui stesso definì più volte come il periodo più entusiasmante della propria carriera.Erano anni in cui la televisione locale nasceva con risorse limitate ma con una straordinaria energia creativa: poche attrezzature, tanta passione e idee capaci di anticipare i tempi. De Ruvo fu uno dei protagonisti di quella stagione, trasformando l’emittente in un vero laboratorio di talenti e sperimentazione.Sotto la sua guida arrivò alla ribalta Gennaro Nunziante, futuro autore di successo, che nei primi anni Novanta avrebbe legato il proprio percorso artistico alla coppia comica Toti e Tata. Proprio a TeleBari, durante la direzione di De Ruvo, nacque la celebre sit-com “Filomena Coza Depurada”, diventata un piccolo cult della comicità pugliese.Quel laboratorio televisivo contribuì anche alla crescita artistica dell’Anonima Gr, storico sodalizio comico formato da Dante Marmone, Pinuccio Sinisi e Tiziana Schiavarelli, destinato a diventare uno dei simboli della comicità barese.Il giornalista delle sfide difficiliAccanto alla capacità di scoprire nuovi talenti, De Ruvo fu anche un cronista coraggioso. Con telecamera e operatore al seguito, realizzò reportage in prima persona affrontando realtà complesse della città.Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta raccontò il quartiere Japigia in una fase particolarmente delicata, quando la presenza della criminalità organizzata era forte e visibile. Viaggiava spesso con mezzi semplici, anche una piccola utilitaria, entrando nei luoghi dove molti altri preferivano non arrivare.Erano gli anni dell’incendio del Teatro Petruzzelli e della Bari raccontata dai giornali nazionali come “capitale degli scippi”. De Ruvo scelse di raccontare quella realtà senza filtri, con attenzione e coraggio, dando voce ai territori e ai cittadini.Una vita dedicata alla televisione e alla cittàNegli anni successivi la sua carriera proseguì tra nuove direzioni editoriali, programmi televisivi e altre esperienze legate alla sua TeleBari, sempre con lo stesso spirito: raccontare Bari e valorizzarne le energie creative.La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di affetto e cordoglio. Amici, colleghi e semplici spettatori hanno ricordato non soltanto il professionista, ma soprattutto l’uomo: elegante nei modi, ironico, disponibile e capace di regalare una parola gentile anche nei momenti più difficili.“Negli ultimi anni la vita non è stata clemente con te. Tu, che hai dato tanto a questa città e non solo”, è uno dei ricordi comparsi sui social. L’amica Maria Pia Vigilante lo ha salutato con parole cariche di affetto: “Ciao Miki, buon viaggio. La vita è ingiusta, ma questo lo sapevi e lo sottolineavi sempre con la tua ironia”.Con Miki De Ruvo scompare un protagonista di una stagione irripetibile della televisione locale: un innovatore che ha saputo trasformare un’emittente cittadina in una fucina di idee, talenti e storie destinate a rimanere nella memoria collettiva di Bari.