Aeroporti di Puglia lancia il “Puglia Wall”: una vetrina digitale per raccontare territori e identità regionali

BARI – Una grande finestra digitale sulla Puglia per raccontare al mondo la ricchezza dei suoi territori. È il nuovo progetto “Puglia Wall”, l’iniziativa ideata da Aeroporti di Puglia per trasformare gli aeroporti regionali in spazi di promozione culturale e turistica.

La prima installazione sarà realizzata all’esterno dell’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła e successivamente il progetto sarà esteso agli altri scali pugliesi. Una delle più grandi superfici digitali presenti in Italia diventerà così una vetrina attraverso cui mostrare ai viaggiatori paesaggi, centri storici, tradizioni, eventi e storie dei Comuni della regione.

L’obiettivo è offrire alle amministrazioni locali uno strumento innovativo per raccontare la propria identità a un pubblico internazionale composto dalle migliaia di passeggeri che ogni giorno transitano negli aeroporti pugliesi.

Aeroporti di Puglia ha già invitato tutti i sindaci della regione a partecipare, inviando contenuti video dedicati ai propri territori. I materiali selezionati contribuiranno a costruire un racconto collettivo della Puglia, valorizzando non solo le mete turistiche più note ma anche borghi e comunità meno conosciute.

«La Puglia è molto più di una destinazione turistica – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile –. È un patrimonio diffuso di storia, cultura, paesaggi e popoli. Con il Puglia Wall vogliamo offrire a tutti i Comuni l’opportunità di essere protagonisti di un grande racconto collettivo capace di stimolare nei viaggiatori curiosità e desiderio di scoperta».

Secondo Vasile, l’iniziativa rappresenta un ulteriore impegno di Aeroporti di Puglia nella valorizzazione del territorio: «Insieme si possono raggiungere risultati migliori».

Per l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, il progetto dimostra come le infrastrutture possano diventare strumenti di promozione dell’identità locale.

«Gli aeroporti diventano una straordinaria vetrina delle identità locali, delle tradizioni e del patrimonio culturale – ha spiegato Piemontese –. Come Regione sosteniamo tutte le azioni capaci di rafforzare i territori e promuovere una crescita che coinvolga anche i borghi e le comunità che rappresentano autentiche eccellenze».

Con il Puglia Wall, gli scali pugliesi puntano dunque a diventare non solo luoghi di transito, ma veri punti di incontro tra viaggiatori e territorio, anticipando già all’arrivo l’esperienza della scoperta della regione.