Slow Park, alla scoperta della Cucina Terrazzana con lo chef Nicola Russo e il “Capitanata Spring Festival”

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Sarà “La cucina Terrazzana” al centro del nuovo appuntamento del “Capitanata Spring Festival”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni. Giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 18.00, allo Slow Park di Foggia in viale Manfredi, lo chef, ristoratore e appassionato della storia gastronomica del nostro territorio Nicola Russo terrà una conferenza per accompagnare i partecipanti in un viaggio lungo i tratturi che portano a Foggia e ripartono. Tra una ricetta, un ricordo e una poesia lo chef intraprende poi il cammino verso il capoluogo Dauno, percorrendo antichi tratturi dimenticati con le loro cattedrali, gli epitaffi, i borghi che rivivono ancora nelle ricette che affondano le loro radici nella tradizione popolare, come i cicatelli di grano arso, funghi e caciocavallo, fave e cicoria, e le lumache alla foggiana. Al termine dell’intervento, alle ore 19.30 lo chef Nicola Russo terrà anche un cooking show negli spazi dello Slow Park.Il progetto “Capitanata Spring Festival” è sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione. Intanto, domenica sera si è svolto il primo momento con la presentazione dell’iniziativa a cura del direttore del consorzio Oltre Antonio Cocco, e con il “Rito poetico sotto gli ombrelli del solstizio”, a cura di Foyer ’97 Teatro, che ha trasformato lo Slow Park in una costellazione di ombrelli scenici in cui ogni attore ha incontrato il pubblico per condividere un monologo differente: visionario, ironico, fisico, intimo o rituale. Un’occasione per ascoltare una storia al punto da creare una relazione ravvicinata e diretta con pochi spettatori alla volta. Per quanto riguarda “Capitanata Spring Festival”, il percorso degli eventi si snoda tra incontri, laboratori, show cooking, workshop che mettono al centro la Puglia, e in particolar modo la Capitanata, quale destinazione turistico-culturale di eccellenza.Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, sarà possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire. Questo il programma: 2 luglio, Il sushi pugliese; 16 luglio, Transumanza tra cammini e sapori; 23 luglio, Festa del Pomodoro; 27 agosto, Pasta tipica della Capitanata; 10 settembre, Festa del Panzerotto; 19 settembre, Calici di stelle.