Monopoli, Ritratti Festival 2026: musica, teatro e sinestesie con “Play Love”

MONOPOLI – La musica come racconto, emozione e incontro tra linguaggi diversi. È questa la direzione della XXII edizione di Ritratti Festival, che quest’anno porta il titolo “Play Love – Tutto l’amore che si può suonare” e propone a Monopoli due appuntamenti speciali tra teatro, musica da camera e nuove forme di esperienza artistica.

Il 24 e il 26 giugno, nel suggestivo Chiostro seicentesco di Palazzo San Martino, il festival ospiterà due spettacoli costruiti sul dialogo tra musica, parola e percezione sensoriale.

Mercoledì 24 giugno alle ore 21 andrà in scena “La Sonata a Kreutzer”, adattamento teatrale del celebre racconto di Lev Tolstoj accompagnato dalla Sonata n. 9 a Kreutzer e da pagine liriche di Pëtr Il'ič Čajkovskij e Sergej Rachmaninov.

Protagonisti saranno l’attore Simone Tangolo, il violinista Lorenzo Rovati e la pianista e direttrice artistica del festival Antonia Valente. Lo spettacolo unirà teatro e musica da camera in un percorso narrativo in cui la parola di Tolstoj e la partitura di Beethoven si intrecciano, restituendo al pubblico tutta la forza drammatica di due capolavori della cultura europea.

Venerdì 26 giugno alle ore 21 sarà invece la volta di “Love Garden – Il Giardino Segreto”, primo progetto di residenza artistica al festival della violista Anna Serova, che si esibirà in duo con Antonia Valente.

Il programma, dedicato alla musica anglo-americana, proporrà composizioni di York Bowen, Rebecca Clarke, Edward Elgar, Vaughan-Williams e Amy Beach, in un viaggio sonoro tra eleganza, malinconia e suggestioni interiori.

La particolarità dell’appuntamento sarà il formato di concerto sinestetico: musica e fragranze dialogheranno attraverso le associazioni olfattive ideate da Francesca Santoro in collaborazione con Arti & Profumi. Il pubblico potrà scegliere di utilizzare kit personali dedicati, trasformando l’ascolto in un’esperienza che coinvolge udito, memoria e olfatto.

«In un tempo che consuma rapidamente le esperienze culturali, “La Sonata a Kreutzer” e “Love Garden – Il Giardino Segreto” rappresentano due occasioni preziose per ritrovare la lentezza dell’ascolto e vivere l’arte nel suo momento più autentico», sottolinea Antonia Valente.

Ritratti Festival, diretto da Valente, conferma così la propria vocazione: non solo ospitare grandi interpreti internazionali, ma creare progetti originali pensati per i luoghi e per il pubblico. Il programma comprende anche incontri, laboratori per bambini, concerti itineranti e iniziative dedicate alla scoperta della musica.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano “Ritratti Talk Trova(re) il tempo”, “Breakfast with Bach”, il laboratorio creativo “Ritratti Kids: Play”, il progetto itinerante “Il Camioncino – Musica in cammino” e “Ritratti sui tetti – Find Me”, caccia al tesoro musicale nel centro storico di Monopoli.

Ritratti Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli, con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo e la collaborazione di diversi partner culturali e territoriali.

Info spettacoli

“La Sonata a Kreutzer”

24 giugno 2026 – ore 21

Chiostro di Palazzo San Martino, Monopoli

“Love Garden – Il Giardino Segreto”

26 giugno 2026 – ore 21

Chiostro di Palazzo San Martino, Monopoli