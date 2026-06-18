Al Teatro Petruzzelli il Gala Internazionale di Danza “Lungomare di Stelle”
BARI - Venerdì 19 giugno alle ore 21.00 il Teatro Petruzzelli ospiterà, nell’ambito della rassegna Extra 2026, il Gala Internazionale di Danza “Lungomare di Stelle”, ideato e raccontato da Antonella Albano, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.
L’evento riunirà sul palcoscenico alcune delle più importanti stelle della danza internazionale: Iana Salenko, Haruka Sassa, Claudia D’Antonio, Daniil Simkin, David Motta Soares, Gioacchino Starace, Sasha Riva, Simone Repele e Stanislao Capissi.
Un viaggio tra memoria, tradizione e contemporaneità
"Lungomare di Stelle" nasce come una geografia emotiva ispirata al Mediterraneo e alla Puglia, dove la danza diventa il filo conduttore che unisce epoche, storie e sensibilità artistiche differenti.
Per una sera il palco del Petruzzelli si trasformerà simbolicamente in un lungomare ideale, luogo d’incontro tra passato e presente, memoria e immaginazione. Il programma alternerà grandi classici del repertorio a creazioni contemporanee, offrendo al pubblico un percorso che attraversa alcune delle pagine più significative della storia della danza.
Tra i momenti più attesi figurano i richiami a personaggi iconici come Gelsomina da La strada, l’amore tragico di Romeo e Giulietta e la celebre La morte del cigno.
Particolarmente significativo sarà il pas de deux “Margot and Rudi”, omaggio a Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev, presentato per la prima volta in Italia all’interno del programma di un gala.
Non mancheranno riferimenti alle radici culturali del Sud Italia e del Mediterraneo, attraverso brani come il pas de deux tratto da Cantata, dove danza e identità territoriale si intrecciano in un racconto di appartenenza.
Biglietti e informazioni
I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Petruzzelli e online su:
Vivaticket - Lungomare di Stelle
Orari del botteghinoLunedì - Venerdì: 11.00 - 19.00
Sabato: 10.00 - 14.00
Domenica: chiuso
ContattiEmail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it
Telefono: 080 9752810