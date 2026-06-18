Yoga al tramonto sul mare di Polignano: il 20 giugno la Giornata Internazionale dello Yoga 2026
POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare si prepara a celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga 2026 con un grande evento gratuito aperto a cittadini, turisti e appassionati. L'appuntamento è fissato per sabato 20 giugno alle ore 17.30 in Piazza Domenico Modugno, uno dei luoghi simbolo della città affacciato sul mare Adriatico.
L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni mondiali della ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite, gode del patrocinio dell'Ambasciata dell'India in Italia, del Comune di Polignano a Mare, della Città Metropolitana di Bari, della Federazione Italiana Yoga, di ASSO Yoga Italia e dell'Indian Council for Cultural Relations.
A guidare la pratica sarà Eugenio Riganello, insegnante riconosciuto dal Ministero AYUSH del Governo indiano, che accompagnerà i partecipanti in una sessione accessibile a tutti, dedicata allo yoga e al rilassamento.
Per prendere parte all'evento sarà sufficiente portare il proprio tappetino. Fino a esaurimento delle disponibilità verranno inoltre distribuite le magliette ufficiali della Giornata Internazionale dello Yoga 2026.
L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni che coinvolgeranno milioni di persone in tutto il mondo, con l'obiettivo di promuovere benessere psicofisico, stili di vita sani, inclusione e dialogo tra culture attraverso una disciplina millenaria sempre più diffusa.
Informazioni utiliData: sabato 20 giugno 2026
Orario: ore 17.30
Luogo: Piazza Domenico Modugno
Ingresso: gratuito
Occorrente: tappetino personale
ContattiTel. 338 891 4009
Tel. 320 053 7655
Email: shrieugenioriganello@gmail.com