Al via il nuovo volo Brindisi–Francoforte: Discover Airlines collega il Salento alla Germania

BRINDISI - È decollato il nuovo collegamento aereo bisettimanale tra Brindisi e Francoforte operato da Discover Airlines, vettore leisure del gruppo Lufthansa. La nuova rotta sarà attiva fino al 23 ottobre 2026 con due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì, rafforzando i collegamenti internazionali dall’aeroporto del Salento.

Il servizio viene effettuato con aeromobili Airbus A320neo e prevede partenze da Francoforte alle 10.45 il martedì e alle 8.30 il venerdì. Da Brindisi, invece, i voli decollano rispettivamente alle 13.20 e alle 11.05.

Il debutto della tratta ha registrato numeri incoraggianti: sul primo volo sono arrivati a Brindisi 135 passeggeri, mentre 167 viaggiatori si sono imbarcati verso la Germania, confermando l’interesse per un collegamento considerato strategico sia per il turismo sia per i rapporti economici tra la Puglia e il mercato tedesco.

«Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi», ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. «L’aeroporto del Salento rappresenta un’infrastruttura strategica per la rete aeroportuale regionale e per l’industria turistica del territorio. Il mercato tedesco è storicamente tra i più importanti per quest’area e questo nuovo collegamento potrà generare ulteriori benefici».

La nuova rotta risponde alla crescente domanda di mobilità internazionale proveniente dal territorio, offrendo vantaggi non solo al comparto turistico ma anche alle imprese e alla numerosa comunità pugliese residente in Germania.

Grazie all’hub di Francoforte, i passeggeri in partenza da Brindisi potranno inoltre accedere a un ampio network di destinazioni intercontinentali verso Nord America, Asia e Africa attraverso le coincidenze garantite da Lufthansa e dai partner della Star Alliance.