Turi celebra il suo “oro rosso”: al via la 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia

– Dolce, succosa, dalla polpa consistente e croccante. È la ciliegia Ferrovia, autentico simbolo dell’agricoltura pugliese e protagonista della 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, in programma a Turi dal 5 al 7 giugno. Una manifestazione che unisce promozione del territorio, valorizzazione delle produzioni agricole, cultura, turismo e spettacolo, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.

L’evento è stato inaugurato venerdì sera in piazza Silvio Orlandi alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, del sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, dell’assessora comunale all’Agricoltura Lilli Susca, del presidente dell’associazione organizzatrice “In Piazza” Livio Lerede, del senatore Filippo Melchiorre e della madrina della manifestazione, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi.

“La ciliegia Ferrovia, il nostro oro rosso, è una delle eccellenze più rappresentative della Puglia e un prodotto sempre più richiesto sui mercati nazionali e internazionali”, ha dichiarato Paolicelli. “Dobbiamo continuare a investire per rafforzarne il posizionamento, sostenere i produttori e valorizzare una filiera che rappresenta un patrimonio economico e identitario per il territorio”.

L’assessore regionale ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese agricole, ricordando gli interventi regionali a sostegno del comparto, tra cui i bandi per il rinnovo degli impianti e le coperture di protezione delle colture.

Per il sindaco De Tomaso la sagra rappresenta molto più di una semplice festa dedicata a un prodotto agricolo. “Celebriamo una delle eccellenze di Turi e dell’intera Puglia. Questa manifestazione è un’occasione per promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale e per valorizzare tutte le produzioni che caratterizzano la nostra identità”, ha spiegato, annunciando l’obiettivo di costruire un vero e proprio brand del gusto legato alle eccellenze locali.

Negli ultimi anni la manifestazione ha registrato una costante crescita. “La Sagra della Ciliegia Ferrovia si è affermata per qualità e partecipazione”, ha evidenziato il presidente dell’associazione In Piazza, Livio Lerede. “Quest’anno abbiamo arricchito il programma con una serie di eventi che hanno anticipato la sagra e che hanno accompagnato cittadini e visitatori nel cosiddetto ‘tempo delle ciliegie’”.

Per tre giorni il centro cittadino si trasforma in un grande villaggio dedicato ai sapori e alle tradizioni locali. Gli spazi espositivi ospitano aziende cerasicole, produttori agroalimentari, stand gastronomici, mercatini artigianali e aree dedicate alla vendita diretta. Un’occasione importante anche per lo sviluppo commerciale del comparto e per la promozione turistica del territorio.

Accanto all’offerta enogastronomica, il programma propone concerti, spettacoli, incontri culturali, mostre fotografiche e artistiche, visite guidate e iniziative dedicate alle famiglie. Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli eventi musicali di “Cherry On Air”, le esibizioni itineranti delle bande musicali e degli artisti di strada, oltre alle presentazioni letterarie e all’Estemporanea di Pittura “Rosso Ferrovia”.

La ciliegia Ferrovia diventa così il filo conduttore di una manifestazione che celebra il lavoro degli agricoltori, racconta la storia di un territorio e rafforza il legame tra tradizione e innovazione. Un prodotto che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili dell’agricoltura pugliese e che, anche quest’anno, porta Turi al centro della scena regionale.