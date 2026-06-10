Al via la quarta edizione dell'Oscar del Libro: Max Andretta l’inviato delle Iene ospite d'onore nel Castello Caracciolo di Cellamare



CELLAMARE (BA) - Prende il via la quarta attesa edizione dell'Oscar del Libro, la celebre rassegna letteraria itinerante che porta i protagonisti della letteratura e della cultura italiana nelle piazze e nei borghi più suggestivi della Puglia. - Prende il via la quarta attesa edizione dell'Oscar del Libro, la celebre rassegna letteraria itinerante che porta i protagonisti della letteratura e della cultura italiana nelle piazze e nei borghi più suggestivi della Puglia.





Il primo appuntamento del ricco cartellone culturale è fissato per sabato 20 giugno alle ore 20:00.





Ad inaugurare il prestigioso tour sarà lo scrittore Max Andretta, che presenterà la sua ultima opera in un incontro aperto al pubblico. La serata inaugurale si svolgerà nella storica e suggestiva cornice del Castello Caracciolo, un luogo dal fascino senza tempo pronto ad accogliere appassionati di lettura e ospiti illustri.





La rassegna, ideata e diretta da Manila Gorio, si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama pugliese, unendo la promozione della lettura alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio.





Durante l'incontro, Andretta dialogherà con il pubblico svelando i retroscena, le tematiche e le ispirazioni del suo libro, offrendo un momento di profonda riflessione e di condivisione culturale.