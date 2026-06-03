Amazon lancia “Destinazione Sud” per il Prime Day 2026: eventi, offerte e investimenti tra Sicilia e resto del Mezzogiorno

MILANO - In vista del Prime Day 2026, in programma dal 23 al 26 giugno, Amazon annuncia il progetto “Amazon Destinazione Sud”, una serie di iniziative dedicate ai clienti e alle comunità del Mezzogiorno italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare l’evento commerciale con attività territoriali, culturali ed economiche rivolte in particolare alle regioni del Sud.

Il Prime Day, giunto alla dodicesima edizione, resterà riservato agli utenti Prime e proporrà centinaia di migliaia di offerte su diverse categorie di prodotti, dall’elettronica alla casa, fino al Made in Italy. L’azienda ha inoltre anticipato promozioni e servizi aggiuntivi già disponibili nei giorni precedenti all’evento.

Palermo al centro del Prime Day Festival

Tra le principali iniziative collegate al lancio figura il “Prime Day Festival”, in programma dal 19 al 21 giugno a Palermo, negli spazi del Foro Italico. L’evento sarà aperto al pubblico e trasformato in un villaggio esperienziale dedicato ai servizi Prime, ai prodotti italiani e alle novità tecnologiche.

Il programma prevede anche incontri culturali, presentazioni editoriali e concerti dal vivo, con la partecipazione di autori e artisti. L’iniziativa punta a unire intrattenimento e promozione del territorio siciliano.

Incentivi per PMI, formazione e innovazione

Nel pacchetto “Destinazione Sud” rientrano anche misure di supporto alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, con incentivi per la vendita online e l’ingresso nella vetrina Made in Italy. Amazon ha inoltre annunciato programmi di formazione digitale rivolti a studenti e imprese, con focus su competenze STEM e intelligenza artificiale.

Secondo quanto comunicato, l’azienda ha già attivato borse di studio e percorsi formativi in collaborazione con università del Sud, oltre a iniziative educative che coinvolgono decine di migliaia di studenti.

Energia e infrastrutture: nuovi impianti solari in Sicilia

Un altro capitolo riguarda la sostenibilità: Amazon ha contribuito allo sviluppo di sette parchi solari in Sicilia, parte della strategia globale per la riduzione delle emissioni e la transizione energetica. Gli impianti si aggiungono a quelli già attivi in Italia e rientrano nel piano di lungo periodo per l’energia rinnovabile.

Un progetto tra commercio e territorio

“Amazon Destinazione Sud” si inserisce dunque in una strategia che combina promozione commerciale, eventi pubblici e investimenti infrastrutturali. L’azienda sottolinea il ruolo crescente del Sud Italia nelle proprie attività, sia come mercato di riferimento sia come area di sviluppo per innovazione, logistica e formazione.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative ancora da annunciare, mentre il Prime Day 2026 si prepara a diventare uno degli appuntamenti centrali dell’e-commerce estivo.