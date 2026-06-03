Bari, il 4 giugno una parata internazionale per la cittadinanza globale: studenti e musica nel centro città

BARI - A Bari il 4 giugno il centro cittadino sarà attraversato da una grande parata internazionale promossa dalla Lord Byron College ETS nell’ambito del progetto educativo “Active Citizen in a Global Context”, un’iniziativa regionale dedicata alla formazione linguistica e alla cittadinanza attiva dei giovani.

L’evento coinvolgerà studenti britannici, alunni dell’Istituto Comprensivo Re David, famiglie, associazioni e realtà del territorio. Il corteo partirà con il suono della cornamusa scozzese e attraverserà Corso Vittorio Emanuele e Via Sparano, accompagnato da marching band, sbandieratori e gruppi di volontariato, in un percorso che punta a unire spettacolo e partecipazione civica.

Secondo gli organizzatori, la manifestazione rappresenta il momento conclusivo di un progetto educativo che mira a rafforzare le competenze linguistiche e le cosiddette soft skills, con l’obiettivo di formare studenti più consapevoli e pronti al contesto internazionale. L’iniziativa insiste in particolare sull’idea di cittadinanza attiva e sulla capacità di dialogo tra culture diverse.

Al centro del messaggio dell’evento c’è l’educazione come strumento di coesione sociale. La parata vuole infatti essere, nelle intenzioni degli organizzatori, un’occasione pubblica per promuovere inclusione, collaborazione e pace, valorizzando il contributo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più aperta.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento che unisce dimensione educativa e spettacolare nel cuore della città.