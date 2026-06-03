Il Consorzio Global Fresh Fruit sottoscrive i Programmi di Filiera 'La Nostra Mandorla – facciamoFILIERA' e 'BIOAUGMETED'



Risorse PNNR per 50 milioni di euro con il coinvolgimento di circa 40 aziende operanti nell’intera filiera agroalimentare, con iniziative in Puglia, Basilicata e Sicilia.





Il Consorzio Global Fresh Fruit di Massafra ha sottoscritto i contratti dei Programmi di Filiera “La Nostra Mandorla – facciamoFILIERA” e “BIOAUGMENTED”, di cui è capofila, nell’ambito della Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera”.





Complessivamente i due programmi prevedono investimenti per un valore pari a circa 50 milioni di euro, coinvolgendo circa 40 aziende operanti lungo l’intera filiera agroalimentare.





Le iniziative interesseranno strategicamente i territori di Puglia, Basilicata e Sicilia, con importanti ricadute economiche, occupazionali e produttive per le imprese coinvolte e per l’intero sistema agricolo territoriale.





I Contratti di Filiera riguardano, in particolare, il settore della mandorlicoltura e delle produzioni biologiche, con investimenti destinati alla produzione agricola, trasformazione, stoccaggio, commercializzazione, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Sud Italia.





L’importante risultato ottenuto nell’ambito del PNRR, testimonia la capacità del territorio di fare sistema e costruire progettualità di valore, capaci di attrarre risorse e generare nuove prospettive per il comparto agroalimentare, creando le condizioni per un percorso di sviluppo fondato su competitività, sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle produzioni agricole del Mezzogiorno.





Nei prossimi mesi proseguiranno le attività operative e gli adempimenti previsti per la piena efficacia dei Contratti, con particolare attenzione alla realizzazione degli investimenti programmati e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, innovazione e sviluppo delle filiere coinvolte.





Francesco de Filippis, Presidente del Consorzio Global Fresh Fruit, soggetto capofila dei due Programmi, annunciandone la sottoscrizione ha spiegato che «il perfezionamento dei Contratti di Filiera rappresenta un risultato storico per il nostro territorio e per tutte le aziende coinvolte nei programmi: è il frutto di un intenso lavoro di squadra, di una visione condivisa e della volontà di costruire filiere moderne, sostenibili e fortemente radicate nella qualità delle produzioni del Sud Italia».





«Abbiamo creduto fortemente nelle opportunità offerte dal PNRR – ha poi detto Francesco De Filippis – affrontando un percorso complesso con grande determinazione e senso di responsabilità verso tutte le aziende e le istituzioni aderenti. È stato necessario coraggio, visione e spirito di sacrificio per accompagnare le imprese fino a questo importante risultato, che oggi rappresenta una concreta opportunità di crescita e sviluppo per l’intero territorio».





Il Consorzio Global Fresh Fruit, inoltre, desidera ringraziare lo Studio di Consulenza “FacciamoFiliera” S.r.l. per il supporto tecnico, strategico e operativo garantito durante tutto il percorso di costruzione, sviluppo e perfezionamento dei Programmi, accompagnando le imprese in un importante processo di crescita e consolidamento progettuale.





I Programmi “La Nostra Mandorla – facciamoFILIERA” e “BIOAUGMENTED” si candidano così a diventare modelli di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane e per il rilancio competitivo del comparto agricolo nazionale.