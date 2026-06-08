Bari, inaugurato il murale “Un giardino a colori” alla scuola dell’infanzia Martin Luther King

BARI - Una mattinata di festa e partecipazione ha accompagnato l’inaugurazione del murale “Un giardino a colori”, realizzato presso la Scuola dell’Infanzia “Martin Luther King” di Bari dall’artista Daniela Giarratana e promosso da Retake Bari in collaborazione con la comunità scolastica.

L’opera arricchisce gli spazi esterni della scuola con elementi naturali, colori vivaci e dettagli pensati per stimolare la curiosità dei più piccoli, inserendosi in un più ampio percorso di valorizzazione degli ambienti educativi dell’Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore.

La cerimonia

All’evento hanno preso parte il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, l’assessore comunale all’Istruzione Vito Lacoppola, insieme ai consiglieri del Municipio II, alla dirigente scolastica, ai volontari di Retake Bari, all’artista e a numerose famiglie.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione degli alunni della scuola, che hanno accolto le istituzioni con canti e momenti di festa, concludendo la cerimonia con gesti di affetto verso l’artista.

Le dichiarazioni

Nel corso degli interventi istituzionali è stato sottolineato il valore dell’“educazione alla bellezza” come strumento di crescita e di rafforzamento del senso di comunità.

“Vedere i bambini riconoscersi in questo spazio è la conferma del valore di iniziative come questa”, ha commentato Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari, evidenziando come l’arte possa contribuire a creare relazioni e stimolare partecipazione.

Un progetto condiviso

L’iniziativa si inserisce nelle attività di riqualificazione e cura degli spazi scolastici portate avanti negli ultimi anni, grazie alla collaborazione tra scuola, cittadini e associazioni.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale tra istituzioni, famiglie, insegnanti e volontari, a testimonianza del legame tra comunità educativa e territorio.