Andria, motociclista investito dopo una lite: arrestato il conducente del Suv

ANDRIA - Un motociclista di 24 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un Suv al termine di una lite con il conducente dell’auto. L’episodio è avvenuto nelle campagne di Andria, nelle vicinanze di Castel del Monte.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava insieme ad alcuni amici quando sarebbe nata una discussione con l’automobilista. Al termine del confronto, il conducente del Suv avrebbe travolto il 24enne con il proprio mezzo.

Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della lite. Il conducente del Suv è stato arrestato e la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori: nei suoi confronti potrebbe configurarsi l’accusa di tentato omicidio.