Oria, Ordinazione presbiterale dei diaconi don Luciano Urso e don Christian Santoro

- Martedì 23 giugno 2026, alle ore 18:30, nella Chiesa Cattedrale dell’Assunta di Oria, i diaconi don Luciano Urso e don Christian Santoro saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello, nei Primi Vespri della Solennità della Natività di San Giovanni Battista.