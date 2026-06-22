Oria, Ordinazione presbiterale dei diaconi don Luciano Urso e don Christian Santoro
ORIA (BR) - Martedì 23 giugno 2026, alle ore 18:30, nella Chiesa Cattedrale dell’Assunta di Oria, i diaconi don Luciano Urso e don Christian Santoro saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello, nei Primi Vespri della Solennità della Natività di San Giovanni Battista.
I novelli sacerdoti presiederanno per la prima volta la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli come segue: don Luciano Urso, sabato 27 giugno alle ore 19:00; don Christian Santoro, domenica 28 giugno alle ore 10:00.
La comunità diocesana di Oria è invitata a unirsi in preghiera e a partecipare.