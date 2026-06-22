Veglie celebra lo sport e la socialità, torna 'La festa dello sport' e si accende 'Veglie in mood'

VEGLIE (LE) - La festa di San Giovanni entra nel vivo, a Veglie, con un ricco calendario di eventi civili e religiosi, messo a punto dall’amministrazione comunale con Pugliarmonica e ProLoco.





San Giovanni Battista, tra i santi più venerati al mondo e unico di cui la Chiesa celebra la nascita, a Veglie è venerato e festeggiato nella particolare raffigurazione di San Giovannino, il Santo bambino. Lo rappresenta una preziosa scultura lignea in stile barocco, attribuita alla scuola napoletana e custodita dalla comunità vegliese sin dal XVIII secolo, una delle rare testimonianze pugliesi dedicate a San Giovanni Battista fanciullo.





MARTEDÌ 23 GIUGNO – VIGILIA DELLA FESTA





Ore 19.30 – Parrocchia SS. Giovanni Battista e Irene

Solenne Concelebrazione Eucaristica; a seguire, processione con il simulacro del Santo accompagnata dal «Gran Concerto Bandistico del Salento “A. Reino” Città di Veglie», diretto dal M° Cosimo Costa.

Al rientro, canto dell’Inno a San Giovanni e consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono da parte della Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo.

Ore 21.30 – Piazza Umberto I

Kardìa in concerto, con la partecipazione straordinaria di Consuelo Alfieri.

Ore 21.30 – Via Dante

Blackout Trio in concerto.





MERCOLEDÌ 24 GIUGNO – FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA





Ore 8.00 – 9.30 – 19.00 – Parrocchia SS. Giovanni Battista e Irene

Sante Messe.

Ore 9.00 – Piazza Umberto I

Tradizionale rito dell’Acqua di San Giovanni.

Ore 9.30 – Partenza del corteo da Piazza Umberto I

Deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in Largo Parco delle Rimembranze.

Ore 10.30

Matinée musicale per le vie del paese e in Piazza Umberto I, eseguita dall’Associazione Musicale “Cadenza” di Veglie.

Ore 21.00 – Piazza Umberto I

Esibizione dei tradizionali concerti bandistici in cassa armonica:

• Storico Premiato Concerto Bandistico “Biagio Abbate” – Città di Bisceglie, diretto dal Maestro Benedetto Grillo.

• Gran Concerto Bandistico del Salento “A. Reino” – Città di Veglie, diretto dal Maestro Cosimo Costa.

Ore 21.30 – Via Dante

Baby Face U2 Tribute in concerto.





GIOVEDÌ 25 GIUGNO





Ore 21.30 – Piazza Umberto I

Circus Salento Show.

Ore 21.30 – Via Dante

Alice De Paolis e Ludovico Mieli – Acoustic Duo.





VENERDÌ 26 GIUGNO





Ore 21.30 – Piazza Umberto I

Gemelli di Guidonia in concerto.





DAL 23 AL 26 GIUGNO





Piazza XXIV Maggio – dalle ore 21.00

Saporita – La Festa con Gusto

Degustazione delle tipicità del territorio.

Via San Giovanni

La Via dell’Arte

Mostra di arte e artigianato nel centro storico.





SABATO 28 GIUGNO





Ore 10.00 – Area Mercatale di Veglie

IV Trofeo San Giovanni Battista

Gara interregionale organizzata dall’Archery Club Veglie.

Luminarie a cura di “Arte & Luce” di Antonio De Donno di Scorrano.



