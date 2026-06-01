'Arcaica': Materia, voce e memoria nella House of Lucie Ostuni



OSTUNI (BR) - Giovedì 4 giugno, dalle 19.00 alle 21.00, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), all’interno della mostra Analog Sparks Awards 2025, si terrà “Sopra la terra rossa – Arcaica”, un incontro dedicato al dialogo tra materia, voce e memoria, attraverso le opere dello scultore Alessandro Rillo e la performance vocale di Ivana Cecoli. - Giovedì 4 giugno, dalle 19.00 alle 21.00, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), all’interno della mostra Analog Sparks Awards 2025, si terrà “Sopra la terra rossa – Arcaica”, un incontro dedicato al dialogo tra materia, voce e memoria, attraverso le opere dello scultore Alessandro Rillo e la performance vocale di Ivana Cecoli.





Rillo, artista e scultore italiano, lavora con ferro, pietra, legno e lamiere riciclate, trasformandoli in forme essenziali e arcaiche. La sua ricerca unisce materia povera, memoria e identità, con un linguaggio che attraversa scultura, installazione e arte concettuale. Le sue opere si presentano come presenze arcaiche, forme che sembrano emergere dal tempo: volti muti, fiori che resistono, tracce di un’origine che continua a parlarci. Un invito a rallentare, a osservare ciò che resta autentico sotto la superficie, a riconnettersi con una memoria che appartiene a tutti.





A intrecciarsi con la materia sarà la voce di Ivana Cecoli, che proporrà il suo “Canto Curativo”, una pratica artistica da lei sviluppata che utilizza la voce come strumento di riequilibrio, connessione e consapevolezza. Un percorso raccolto anche nel suo libro, pubblicato nel 2018 da Om Edizioni. Il suo vocalismo attraverserà lo spazio trasformando la ruggine in vibrazione, il silenzio in ascolto condiviso, la scultura in respiro, creando un ponte sensoriale tra corpo, suono e percezione.





La serata sarà condotta dall’attrice Daniela Caliandro, che accompagnerà il pubblico nella lettura dei diversi momenti dell’incontro, valorizzando il dialogo tra le arti e la dimensione emotiva delle opere.





Le sculture di Alessandro Rillo rimarranno in esposizione fino a domenica 7 giugno, in concomitanza con il finissage della mostra Analog Sparks Awards 2025.





L’ingresso all’incontro “Sopra la terra rossa – Arcaica” è gratuito.





INFORMAZIONI:

House of Lucie – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Inizio presentazione: 19.00