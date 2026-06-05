Assalti ai bancomat con la “marmotta”: sette arresti nel Foggiano

FOGGIA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone indagate, a vario titolo, per una serie di assalti con esplosivo ai danni di sportelli ATM appartenenti a diversi istituti bancari del territorio.L’operazione rappresenta il risultato di una complessa e articolata attività investigativa condotta dall’Arma per contrastare il fenomeno degli attacchi ai bancomat mediante l’utilizzo della cosiddetta “marmotta”, un ordigno esplosivo frequentemente impiegato dalla criminalità per forzare gli sportelli automatici e impossessarsi del denaro contenuto all’interno.Le indagini, sviluppate nel corso degli ultimi mesi, hanno consentito agli investigatori di ricostruire una serie di episodi criminosi avvenuti nella provincia di Foggia e di individuare i presunti responsabili, destinatari della misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria.L’attività odierna si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto ai reati predatori e alla criminalità organizzata che opera sul territorio, fenomeni che negli ultimi anni hanno destato particolare allarme sociale a causa della frequenza e della pericolosità degli assalti agli sportelli ATM.Ulteriori dettagli sull’operazione saranno illustrati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia e dal Procuratore della Repubblica di Foggia a margine della celebrazione della Festa dell’Arma, in programma oggi, 5 giugno, alle ore 10.00, presso il Comando Provinciale di Foggia.