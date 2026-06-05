Bari, uomo armato si barrica in casa nel centro città: maxi intervento di carabinieri e vigili del fuoco

BARI - Momenti di forte tensione nel centro di Bari, dove un uomo armato si sarebbe barricata all'interno della propria abitazione facendo scattare un imponente intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario, impegnati nelle delicate operazioni di gestione dell'emergenza.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe del figlio dell'anziana donna trovata questa mattina in condizioni particolarmente critiche all'interno di un appartamento della zona. Già nelle scorse ore alcuni residenti avevano segnalato urla, forti rumori e continui sbattimenti provenienti dall'abitazione, episodi che avrebbero destato forte preoccupazione nel quartiere.

Nella mattinata erano intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. All'interno dell'immobile sarebbero state riscontrate condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, l'uomo, che soffrirebbe di disturbi psichici, avrebbe impedito all'anziana madre di accedere all'abitazione, costringendola a chiedere aiuto ai militari.

La situazione sarebbe poi degenerata fino al presunto barriccamento dell'uomo all'interno della casa. Le forze dell'ordine stanno cercando di gestire la vicenda con la massima cautela, nel tentativo di evitare conseguenze per le persone coinvolte e riportare la situazione sotto controllo.

L'area interessata è stata presidiata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull'evoluzione dell'intervento. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.