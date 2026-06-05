Un omaggio al musical internazionale all’interno del festival Ya Salam

BARI - Sabato 6 giugno, alle ore 21, il Teatro Casa di Pulcinella di Bari ospiterà “Sotto le stelle del musical”, uno spettacolo che attraversa le atmosfere più celebri del teatro musicale, da Broadway alla commedia musicale italiana, all’interno della XVIII edizione del “Ya Salam festival”, finanziato con il contributo di POC Puglia 2021 2027 Linea di intervento 6.2.Lo spettacolo è un viaggio che si accende dove la parola diventa canto e la musica si fa racconto: un omaggio ai “Sogni di Broadway”, la fucina americana in cui il musical è nato e si è trasformato in una forma d’arte capace di unire ritmo, emozione e narrazione. Dai contrasti di West Side Story al glamour di Chicago, dall’energia ribelle di Hair alle suggestioni dei grandi classici Disney, la serata ripercorre le tappe di un linguaggio che ha conquistato il mondo.Un filo di “polvere di stelle” lega le metropoli d’oltreoceano ai palcoscenici italiani, dove la commedia musicale ha saputo fondere poesia e ironia popolare. Da Rugantino ad Aggiungi un posto a tavola, la performance alterna medley e arie leggendarie per restituire la vitalità e la forza evocativa delle città che hanno ispirato queste opere.Protagonisti della serata saranno Alfredo De Giovanni, Floriana Ferrante, Alessandro Binetti e Nico Colonna, interpreti che uniscono esperienza teatrale e sensibilità musicale in un racconto che intreccia suoni, immagini e parole. Alfredo De Giovanni, voce narrante dello spettacolo, è attivo da anni nel teatro musicale e nella divulgazione culturale: la sua presenza scenica e la capacità di guidare il pubblico attraverso storie e atmosfere lo rendono un punto di riferimento nei progetti che uniscono musica e narrazione. Floriana Ferrante, cantante dalla vocalità duttile e luminosa, ha maturato esperienze in ambito pop, jazz e musical, distinguendosi per interpretazioni che uniscono precisione tecnica e intensità emotiva. La sua voce dà corpo ai diversi linguaggi del repertorio, dai classici americani alle melodie italiane. Alle tastiere Alessandro Binetti, musicista e arrangiatore con una lunga attività concertistica, capace di costruire architetture sonore che sostengono e valorizzano ogni quadro dello spettacolo. Il suo stile fonde formazione classica e sensibilità contemporanea. Alla batteria Nico Colonna, presenza stabile nella scena musicale pugliese, porta un approccio ritmico energico e raffinato, capace di accompagnare con equilibrio sia i momenti più dinamici sia quelli più intimi del percorso musicale.Lo spettacolo sarà accompagnato da proiezioni e video evocativi che amplificheranno le suggestioni sceniche.: 371192904521:00