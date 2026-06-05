Atletica, la Puglia brilla in tutta Italia: Sternativo vola a 1.76, record regionale per Lukaszek e protagonisti al Golden Gala

BARI - La Puglia dell’atletica leggera si mette in evidenza sui campi e nelle pedane di tutta Italia con risultati di assoluto rilievo tra settore giovanile, categorie assolute e master. Dalla migliore prestazione italiana stagionale di Sofia Linnea Sternativo al record regionale di Martina Lukaszek nel disco, fino alle ottime prestazioni registrate al Golden Gala di Roma, il movimento pugliese continua a raccogliere risultati significativi.

Sternativo protagonista a Bressanone: 1.76 nel salto in alto

Prestazione di livello nazionale per Sofia Linnea Sternativo (Aps Due Mondi), che al meeting Brixia Next Gen di Bressanone ha migliorato il proprio record personale nel salto in alto, superando l’asticella a 1.76 metri.

L’atleta salentina, allenata da Giancosimo Pagliara, ha valicato 1.71 al primo tentativo e 1.74 e 1.76 al secondo, fermandosi poi a 1.78. La misura ottenuta rappresenta la migliore prestazione italiana stagionale nella categoria Allieve, condivisa con l’emiliana Alessandra Bighi, e costituisce un importante segnale in vista degli Europei Under 18 di Rieti in programma dal 16 al 19 luglio.

Lukaszek firma il record pugliese nel disco

Grande risultato anche per Martina Lukaszek dell’U.S. Foggia, protagonista ai Campionati Italiani Universitari di Novara con un lancio del disco da 48,72 metri.

La misura le è valsa la medaglia di bronzo, la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti e soprattutto il nuovo record regionale pugliese assoluto della specialità, migliorando il precedente primato di 47,23 metri detenuto dal 2013 da Chiara Centofanti.

Hadar vince gli 800 metri in Veneto

A Borgo Valbelluna, nel Memorial Luana Gorza, successo per Zohair Hadar dell’Avis Barletta, che si è imposto negli 800 metri con il tempo di 1'50"52.

Memorial Pratizzoli, quattro podi per i Cadetti pugliesi

Buoni risultati anche per la rappresentativa pugliese al Memorial Pratizzoli di Parma, concluso con l’undicesimo posto nella classifica generale.

A salire sul podio sono stati:

Gabriele Aprile, vincitore nel getto del peso;

Ilenia Giusti, seconda nei 3000 metri di marcia;

Gaia Cavallo, terza nella stessa gara;

Giuseppe Caporusso, secondo nei 1000 metri.

Silver Gala e Golden Gala: Puglia protagonista a Roma

Nel Silver Gala, manifestazione che precede il prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, hanno gareggiato due atleti dell’U.S. Foggia.

Letizia Bruno ha chiuso i 100 metri in 12"12, mentre Daniele Arcidiacono si è classificato settimo nei 110 ostacoli.

Allo Stadio Olimpico si è distinta anche la staffetta Young di Lequile-San Pietro in Lama nel Palio dei Comuni, che ha conquistato un brillante sesto posto nella 12x200 metri con il tempo di 5'43"39.

Tra i master, vittoria nei 100 metri per Gaetano Barone del Cus Bari, autore del primato stagionale di categoria con 11"22.

Appuntamento a Molfetta per i Campionati Regionali

L’attenzione si sposta ora allo Stadio Cozzoli, che sabato 6 e domenica 7 giugno ospiterà i Campionati Regionali Individuali Assoluti pugliesi e lucani, organizzati dal FIDAL Puglia.

Due giornate di gare che assegneranno i titoli regionali 2026 e rappresenteranno un importante banco di prova per gli atleti pugliesi in vista degli appuntamenti nazionali della stagione estiva.