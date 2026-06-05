Incendio in un impianto di rifiuti a Francavilla Fontana: nube nera visibile a chilometri, scatta l’ordinanza del sindaco

FRANCAVILLA FONTANA – Un incendio è divampato in un impianto di stoccaggio rifiuti alla periferia della città, nel Brindisino, coinvolgendo un deposito di ecoballe di materiale plastico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi chilometri di distanza e ben oltre il perimetro urbano, destando preoccupazione tra i residenti.

In via precauzionale, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha firmato un’ordinanza che dispone una serie di misure urgenti per la popolazione residente nel raggio di due chilometri dal sito interessato.

Nel provvedimento si invita i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, spegnere climatizzatori e pompe di calore, limitare le attività all’aperto e non consumare frutta e verdura coltivate nella zona. È inoltre raccomandato di non utilizzare acqua superficiale stagnante e di tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni.

Le disposizioni resteranno in vigore fino a nuove comunicazioni e saranno aggiornate sulla base degli esiti delle analisi ambientali su aria, suolo e acqua che saranno effettuate dall’Arpa Puglia.

Le autorità locali e gli enti preposti al monitoraggio ambientale sono al lavoro per valutare l’evoluzione della situazione e verificare eventuali rischi per la salute pubblica.