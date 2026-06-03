Atletica pugliese, weekend di risultati e record: Under 20 protagonisti a Molfetta, bene anche trail e mezze maratone

Fine settimana ricco di eventi e prestazioni di rilievo per l’atletica leggera pugliese, con i Campionati regionali Under 20 su pista al centro della scena allo stadio “Cozzoli” di Molfetta.

Tra i risultati più significativi spiccano le prove nel salto con l’asta di Ivan Musicco (classe 2007) e Gabriele Belardi (2009), entrambi capaci di superare la misura dei 5 metri, con Belardi che ha sfiorato i 5.15 metri al terzo tentativo. Un segnale importante per il movimento giovanile regionale, che ha visto anche numerosi minimi ottenuti in vista dei Campionati italiani Under 20 in programma a Caorle il 4 e 5 luglio.

Ampia la partecipazione e il livello tecnico anche nelle altre specialità, con successi distribuiti tra società pugliesi come Giovani Atleti Bari, Elite Academy Bari, Amatori Atletica Acquaviva e altre realtà del territorio, a conferma della profondità del movimento regionale.

Sul fronte delle corse su strada e trail, a Ostuni dominio di Alessandro Marangi (Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi) e Gaetana Fasano (Atletica Mesagne – Avis) nella mezza maratona, mentre a Gravina si è disputato il “Trail del Falco”, gara da 15 chilometri con vittorie di Morgan Antonio Azzone e Teresa Lerario nelle rispettive classifiche.

Prosegue anche il circuito Corripuglia: nella tappa di Adelfia successo per Abdessamad El Yaagoubi tra gli uomini e Francesca Pastore tra le donne, con quasi 800 atleti al traguardo e una classifica a squadre guidata dall’Asd Nadir on the road Putignano dopo nove prove.

Dal Salento al Subappennino Dauno, la Puglia conferma così una diffusione capillare della corsa su strada e del trail running, con una partecipazione in costante crescita e risultati tecnici di rilievo sia a livello giovanile che assoluto.