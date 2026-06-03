Miss Mondo Italia 2026, a Gallipoli al via le finali nazionali: 120 candidate in gara per il titolo

GALLIPOLI - Sono ufficialmente iniziate a Gallipoli le fasi finali di, il concorso che selezionerà la rappresentante italiana alla finale internazionale di, tra le competizioni di bellezza e talento più longeve e seguite al mondo.

Per il ventiduesimo anno consecutivo la città ionica, insieme al network Caroli Hotels, ospita la manifestazione, confermandosi punto di riferimento nazionale per un evento che di fatto inaugura la stagione estiva nel Salento.

Fino al 14 giugno, 120 concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane saranno impegnate in un percorso fatto di selezioni, prove e attività promozionali dedicate anche alla valorizzazione del territorio pugliese. Il programma prevede appuntamenti istituzionali, iniziative culturali ed eventi collaterali che accompagneranno la selezione delle semifinaliste e finaliste.

Al termine delle varie fasi previste dal regolamento, verranno individuate 50 semifinaliste e successivamente 25 finaliste che accederanno alla serata conclusiva.

La finale nazionale è in programma domenica 14 giugno presso l’Ecoresort Le Sirené, nel Parco Naturale Regionale di Punta Pizzo. In palio la corona che assegnerà il titolo di Miss Mondo Italia 2026 e l’accesso alla finale mondiale di Miss World.

La conduzione della serata sarà affidata ad Antonio Mezzancella, mentre tra gli ospiti sono attesi il cantante Valerio Scanu, il violinista Pierpaolo Foti e l’attuale Miss Mondo Italia Sofia Viola.

La manifestazione sarà raccontata quotidianamente attraverso i canali ufficiali e i media nazionali, contribuendo alla promozione turistica e d’immagine di Gallipoli e del Salento, già consolidati come cornice stabile dell’evento.

Miss Mondo Italia rappresenta la selezione ufficiale nazionale per Miss World, concorso internazionale che coinvolge oltre 100 Paesi e che abbina estetica, talento e impegno sociale in un format seguito a livello globale.