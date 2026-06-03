Bari, sportelli di ascolto psicologico nelle scuole del Municipio II: domani la presentazione dei risultati

BARI - Si terrà domani, giovedì 4 giugno alle ore 17, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti Pitagora” di Bari, l’evento conclusivo del progetto, con la presentazione dei dati e dei risultati dell’iniziativa attivata nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del Municipio II.

Il progetto ha previsto l’attivazione di sportelli dedicati a studenti, docenti e genitori, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico, intercettare situazioni di disagio e rafforzare la prevenzione in ambito giovanile, attraverso un servizio di supporto stabile all’interno degli istituti scolastici.

L’iniziativa, promossa dal Municipio II in collaborazione con la cooperativa sociale SoleLuna, sarà occasione per illustrare dati, esperienze operative e prospettive future del servizio, evidenziando il ruolo della rete tra istituzioni, scuola e terzo settore nella tutela della salute mentale.

Interverranno la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, il presidente della Commissione Welfare Marco Pesce e il presidente della cooperativa SoleLuna Giovanni Barnaba, insieme ai rappresentanti del Servizio Sociale municipale e alle psicologhe che hanno seguito il progetto.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con aperitivo di saluto, dedicato allo scambio di esperienze e riflessioni tra operatori, istituzioni e cittadini. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e agli operatori del settore sociale e scolastico interessati ai temi del welfare e della salute psicologica.