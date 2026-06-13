Atletica pugliese, weekend ricco di appuntamenti tra Societari, Trofeo Coni e gare su strada
BARI – Fine settimana intenso per l’atletica leggera pugliese, con numerosi eventi che coinvolgeranno atleti di ogni età tra competizioni regionali, campionati nazionali e gare su strada distribuite in diverse località della regione.
Finale B dei Campionati di Società assoluti a Cosenza
Riflettori puntati sulla Finale B Sud dei Campionati di Società Assoluti in programma a Cosenza, dove saranno impegnate alcune delle principali realtà dell’atletica pugliese.
Nel settore maschile scenderanno in pista la Giovani Atleti Bari e la Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi, mentre tra le donne gareggeranno la Giovani Atleti Bari e la U.S. Foggia.
Trofeo Coni allo stadio Cozzoli di Molfetta
Lo Stadio Cozzoli ospiterà la fase regionale del Trofeo Coni, manifestazione dedicata ai giovani atleti tra i 10 e i 14 anni provenienti da 38 società pugliesi.
L'evento assegnerà anche i titoli regionali individuali e di società della categoria Ragazzi nelle prove multiple, con centinaia di partecipanti attesi tra pista e pedane.
Domenica tra corse su strada e trail
Numerosi gli appuntamenti in programma domenica.
A Francavilla Fontana si correrà la 19ª “Corri Francavilla”, settima prova del circuito provinciale “Sulle vie di Brento”, organizzata dal Team Francavilla su un percorso di 8 chilometri.
A San Marco in Lamis spazio alla seconda edizione del “Trail di Monte Calvo”, valida come Campionato provinciale individuale Trail Master e organizzata dall’Atletica Padre Pio San Giovanni Rotondo.
Partenza alle 18.30 anche per l’undicesima “Capurso in corsa”, quinta tappa del trofeo “Terra di Bari”, curata dalla Bio Ambra Newage Capurso.
Alla stessa ora prenderà il via a Castellaneta la quinta “Corsa del Mito”, organizzata dall’Asd Club Runner 87 Castellaneta, con un percorso di 9 chilometri.
Un fine settimana che conferma la vitalità del movimento atletico pugliese, impegnato contemporaneamente nella promozione dei giovani talenti e nelle competizioni di alto livello.