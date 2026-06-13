Incendio nel Parco del Litorale di Ugento: evacuati 700 turisti, attivati canadair e Protezione civile

UGENTO - Un vasto incendio è divampato nell’area del Parco naturale regionale del Litorale di Ugento, in provincia di Lecce, richiedendo l’intervento coordinato di tutte le forze della Protezione civile pugliese e dei soccorsi antincendio.

La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ha disposto l’impiego delle squadre a terra dei volontari della Protezione civile regionale e dell’ARIF, affiancate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali. Per contenere le fiamme sono stati attivati anche tre canadair della flotta aerea antincendio di Stato, partiti da Lamezia Terme e operativi da diverse ore.

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono circa 700 le persone evacuate tra il camping Riva di Ugento e il resort Vivosa, interessati dalla vicinanza del fronte del fuoco. Le operazioni sono rese più complesse dal forte vento che sta alimentando le fiamme e rendendo instabile lo scenario operativo.

Nonostante le difficoltà, in alcune aree si sta già procedendo alle prime attività di bonifica, mentre il lavoro delle squadre resta concentrato sul contenimento dei focolai ancora attivi.

La situazione è seguita costantemente dalle istituzioni regionali e nazionali. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha mantenuto contatti con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e con il capo Dipartimento nazionale Fabio Ciciliano. L’assessora regionale alla Gestione delle emergenze Debora Ciliento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, evidenziando la necessità di un impegno unitario in una stagione antincendi che si preannuncia complessa.

Decaro e Ciliento hanno inoltre espresso vicinanza alle comunità e alle persone coinvolte nell’emergenza, ringraziando le squadre impegnate sul territorio per il lavoro svolto.