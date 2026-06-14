ATP Stoccarda, Bellucci sfiora l’impresa: Fritz rimonta e vola in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - Si ferma ai quarti di finale il percorso di Mattia Bellucci nel torneo ATP 250 di Stoccarda. L’azzurro è stato sconfitto in rimonta dall’americano Taylor Fritz con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 al termine di una sfida combattuta e ricca di equilibrio.

Bellucci conquista il primo set

Nel parziale inaugurale Bellucci ha mostrato grande solidità al servizio, riuscendo a mettere in difficoltà Fritz e a conquistare il set per 7-5. L’italiano ha sfruttato con efficacia le proprie occasioni, mantenendo alta la percentuale di prime palle e contenendo la potenza dell’avversario.

La rimonta di Fritz

Nel secondo set il numero uno statunitense ha alzato il livello del proprio tennis, trovando soluzioni efficaci soprattutto con variazioni e pallonetti che hanno spezzato il ritmo dell’azzurro. Fritz è riuscito a imporsi per 7-5, riportando il match in equilibrio.

Anche il terzo set è stato estremamente combattuto. I due giocatori hanno mantenuto i rispettivi turni di servizio fino al 5-5, quando l’americano ha trovato l’allungo decisivo grazie alla qualità del rovescio e all’efficacia dei colpi da fondo campo. Fritz ha quindi chiuso il parziale 7-5, conquistando l’accesso alle semifinali.

Gli altri risultati dei quarti

Il kazako Alexander Bublik ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 7-6, confermando la sua grande competitività sull’erba.

Successo in rimonta anche per l’americano Ben Shelton, che ha battuto il giapponese Sho Shimabukuro con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Nell’ultimo quarto di finale il ceco Jiri Lehecka ha eliminato l’americano Frances Tiafoe imponendosi per 6-4, 7-6.

Doppio: ritiro di Kyrgios e Bublik

Nel torneo di doppio, la coppia formata dall’estone Daniil Glinka e dal greco Stefanos Sakellaridis ha ottenuto il passaggio diretto alle semifinali.

I loro avversari, Alexander Bublik e l’australiano Nick Kyrgios, sono stati infatti costretti al ritiro prima dell’inizio dell’incontro a causa di un infortunio muscolare che ha colpito Kyrgios. La rinuncia ha consentito a Glinka e Sakellaridis di qualificarsi senza scendere in campo.