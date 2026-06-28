Bari, malore durante il footing vicino all’aeroporto: muore un uomo

BARI - Un uomo è morto questa mattina dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo footing lungo la strada perimetrale dell’

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno visto l’uomo accasciarsi improvvisamente a terra. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, mentre alcune persone presenti hanno tentato di prestare una prima assistenza in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è arrivata un’équipe del 118, che ha avviato le manovre di rianimazione e ha tentato a lungo di salvare l’uomo. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il decesso è stato constatato sul luogo della tragedia.

Per effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenute anche diverse volanti della Polizia di Stato della Questura di Bari e gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi.