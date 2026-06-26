Baba Sissoko & i Mediterranean Blues chiudono domani sera al Parco delle Cave di Marco Vito la seconda edizione di Stato dell'Arte Festival e 'Lecce Piano Festival'



LECCE - “Lecce Piano Festival”, secondo e ultimo giorno - domani, sabato 27 giugno – con un altro ospite di caratura internazionale: Baba Sissoko, di scena alle 22 nel Parco delle cave di Marco Vito con “Mediterranean Blues”, affascinante progetto musicale che spazia tra le sonorità afrobeat, funk e della psichedelia. - “Lecce Piano Festival”, secondo e ultimo giorno - domani, sabato 27 giugno – con un altro ospite di caratura internazionale: Baba Sissoko, di scena alle 22 nel Parco delle cave di Marco Vito con “Mediterranean Blues”, affascinante progetto musicale che spazia tra le sonorità afrobeat, funk e della psichedelia.





Proveniente da un'illustre dinastia di musicisti griot del Mali, Sissoko è un virtuoso del tama (tamburo parlante), dello ‘ngoni (liuto a 4 corde), del balafon (una specie di marimba) e del kalebas (percussioni). Ha all’attivo collaborazioni con musicisti di varia estrazione come Habib Koité, Sting, Santana, Youssou N'Dour, Jovanotti, Salif Keita e Aka Moon.





I due giorni di “Lecce Piano Festival”, rassegna sostenuta tra gli altri dal Comune di Lecce e dalla Regione, chiudono la seconda edizione dello Stato dell’Arte Festival, kermesse multi-artistica ideata dall’associazione Icon Radio Visual Group e diretta da GeGè Telesforo che vedrà invece stasera protagonisti alle Mura urbiche di Lecce i pianisti Zsigmond Gerlóczy (al suo esordio in Italia) e Tania Giannouli, oltre a sette giovani talenti scelti tra i Conservatori di Puglia. L’ingresso a tutti i concerti sarà libero fino ad esaurimento dei posti.





La terza edizione di SDAF, dal titolo “Pietra e stelle – La luce ritrovata” - è in programma da ottobre prossimo a marzo 2027. La rassegna contiene in sé anche una sfumatura solidale: se in quest’edizione la raccolta fondi ad essa associata è andata a sostegno delle attività della Croce rossa italiana, la prossima sarà destinata invece agli interventi della Caritas diocesana. I salvadanai dell’edizione in conclusione in questi giorni sono stati consegnati stamattina agli interessati durante un incontro pubblico cui hanno preso parte il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il prefetto Natalino Manno, la consigliera delegata per la Regione Loredana Capone, il vicepresidente di Puglia Culture Marco Giannotta, il direttore artistico della manifestazione GeGè Telesforo,Alessandro Maria Polito, presidente dell’Associazione Icon Radio Visual Group APS, Maria Grazia Lioy per il Conservatorio di Lecce.



