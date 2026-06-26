Cellamare: Il nuovo inedito di Renato Ciardo per esaltare ironicamente la baresità





E' disponibile in video su YouTube e in digitale su tutti gli store “Cellamare”, il nuovo brano di Renato Ciardo con protagonista l’omonimo comune della provincia di Bari.

Musica, ironia e il racconto del territorio. Il brano, caratterizzato da sonorità leggere e immediatamente riconoscibili, nasce con l’intento di diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026 e si inserisce in un progetto di valorizzazione territoriale sostenuto dal Comune di Cellamare, grazie all’impegno del sindaco Gianluca Vurchio e dell’assessore alla Cultura Angela Deflorio. L’iniziativa punta a promuovere l’identità del paese attraverso un linguaggio pop e contemporaneo, capace di raggiungere un pubblico ampio.

Il brano richiama anche l’origine del nome del comune, che secondo le fonti storiche deriva da “Cella Amoris”, antica denominazione medievale legata a una villa o masseria appartenuta alla Curia barese. Nel corso dei secoli il toponimo ha subito diverse trasformazioni fino ad assumere la forma attuale, che oggi evoca il mare pur non avendo un legame geografico diretto con la costa.

Cogliendo questo particolare gioco di parole, con la consueta ironia, Ciardo ha realizzato questo progetto con il quale invita a trascorrere l’estate proprio a Cellamare, tra spiaggine, ruote di focaccia e parmigiane, elementi tipici della convivialità pugliese. Il paese viene proposto come alternativa autentica e accessibile ai lidi affollati e sempre più costosi, celebrando l’arte dell’arrangiarsi e la capacità di vivere un’estate piacevole anche senza il classico bagno in mare. Il risultato è un racconto musicale che unisce leggerezza, identità e spirito comunitario.

“Cellamare” è scritto da Renato Ciardo e Michele Didone, è edito da Stranamente Music e prodotto da Ciardesa. Il brano, arrangiato dallo stesso Ciardo – impegnato anche alla batteria e al basso – è stato registrato, mixato e masterizzato al Mast Recording Studio di Massimo Stano, che ha curato anche le chitarre elettriche. Alla realizzazione hanno collaborato Leo Torres alle tastiere e Nicolò Pantaleo ai fiati.

Il videoclip, girato la scorsa settimana nel centro del paese con la partecipazione dei cittadini, è diretto e montato da Michele Didone, con Claudio Procaccio come direttore della fotografia e colorist, Giuseppe Pistritto come cameraman e Gianluca Lattanzio per le riprese aeree, realizzate con il supporto del teatro di posa Mi Specchio Photobooth Puglia.

“Girare il video è stata un’esperienza divertente e inaspettata – ha commentato Renato Ciardo –. C’è stata una grande partecipazione di persone, dai commercianti ai cittadini, fino al sindaco stesso. Tutti hanno preso parte alle riprese indossando un costume da bagno e altri elementi tipici della stagione balneare, in perfetta sintonia con lo spirito della canzone. Sembrava davvero che fossimo tutti al mare: abbiamo ricreato un’atmosfera che nessuno immaginava”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'idea di Renato Ciardo perché crediamo che la valorizzazione del nostro territorio passi anche attraverso l'ironia e i linguaggi della cultura pop – ha dichiarato il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio -. Questo brano non è solo un divertente tormentone estivo, ma un modo originale per accendere i riflettori sulla nostra comunità, sulla nostra storia di 'Cella Amoris' e sull'accoglienza che ci contraddistingue. Mettersi in gioco in prima persona, insieme a tanti concittadini e commercianti, è stato il segno tangibile di un paese unito, vivo e capace di sorridere. Cellamare non ha il mare, è vero, ma ha un cuore immenso e tutta la bellezza dell'autenticità pugliese”.











