Ballottaggi in Puglia, affluenza in calo: -12 punti a Trani
TRANI – Si conferma in forte calo l’affluenza alle urne nei comuni pugliesi chiamati al ballottaggio. A Trani, unico capoluogo regionale al voto, alla chiusura dei seggi delle 23 ha votato il 37,5% degli aventi diritto, con una flessione di quasi 12 punti rispetto al primo turno, quando alla stessa ora l’affluenza era pari al 49%.
Il dato evidenzia una partecipazione in netto calo anche negli altri comuni coinvolti nella tornata elettorale.
A Molfetta l’affluenza si ferma al 36% (contro il 45,2% del primo turno), mentre a San Giovanni Rotondo si registra un 36,1% rispetto al 43,5% precedente.
Nel Brindisino, a San Vito dei Normanni il dato è del 40% (in calo dal 46%), mentre nel Salento a Casarano l’affluenza si attesta al 39,6% contro il 47,1% del primo turno.
Chiude il quadro Tricase, dove si registra il 43,6% degli elettori alle urne, in calo rispetto al 53,7% della precedente tornata.
Il dato complessivo conferma una tendenza generale di minore partecipazione al voto nei ballottaggi rispetto al primo turno, con differenze significative tra i vari territori.