“Caccia alla cicca” da record a Mola di Bari: 70 volontari raccolgono 12mila mozziconi sul lungomare

– Quinta edizione da record per “Caccia alla cicca”, l’iniziativa promossa daper contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta negli spazi pubblici e sensibilizzare la cittadinanza alla cura del territorio.

Sabato 6 giugno il lungomare di Mola di Bari ha ospitato una delle edizioni più partecipate di sempre, con il coinvolgimento di 70 volontari tra cittadini, famiglie, bambini e ragazzi.

Intervento concentrato nelle aree più frequentate

Le attività di pulizia si sono concentrate nell’area delle giostrine, uno dei punti più frequentati della città e tra i più colpiti dall’abbandono dei mozziconi.

Al termine della giornata sono stati raccolti circa 12.000 mozziconi di sigaretta, sottratti a uno spazio destinato al gioco dei bambini e alla vita quotidiana della comunità.

Un segnale di partecipazione civica

L’iniziativa conferma da un lato la persistenza del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, dall’altro la capacità di mobilitazione della cittadinanza attiva quando i volontari scelgono di intervenire direttamente sul territorio.

Particolarmente significativa la presenza di numerosi giovani e ragazzi, affiancati dai volontari storici dell’associazione.

Le parole degli organizzatori

«Settanta partecipanti, settanta volontari che hanno liberato l’area delle giostrine da circa dodicimila mozziconi di sigaretta», ha dichiarato Vincenzo Pietanza, responsabile di Retake Mola di Bari.

«La presenza di tanti ragazzi ci fa guardare con fiducia al futuro: significa che il messaggio della cura dei beni comuni continua a coinvolgere nuove generazioni», ha aggiunto.

Comunità e sostenibilità

L’iniziativa ha coinvolto anche diverse attività commerciali locali che hanno sostenuto l’evento, contribuendo a trasformare la giornata in un momento di collaborazione tra cittadini e territorio.

Con questa quinta edizione, “Caccia alla cicca” si conferma un appuntamento simbolico per la sensibilizzazione ambientale e la tutela degli spazi pubblici.