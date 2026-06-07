Ballottaggi in Puglia, oggi e domani si vota in sei Comuni: riflettori puntati su Trani

BARI - Sono circa 182mila i cittadini pugliesi chiamati alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative in sei Comuni della regione. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. In totale saranno 203 le sezioni elettorali coinvolte.

La sfida più attesa è quella di Trani, unico capoluogo di provincia interessato dal ballottaggio. A contendersi la carica di sindaco saranno Marco Galiano, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e altre liste civiche, e Angelo Guarriello, candidato del centrodestra appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e liste civiche. Al primo turno Galiano aveva ottenuto oltre il 40% dei voti contro il 30% di Guarriello.

A Molfetta, Comune attualmente commissariato, il confronto sarà tra Manuel Minervini, sostenuto dal campo largo e da Rifondazione Comunista, fermatosi al 44% al primo turno, e il candidato civico Pietro Mastropasqua, che aveva raccolto il 36% delle preferenze.

A San Giovanni Rotondo sarà invece una sfida tutta al femminile tra Rossella Fini, sostenuta dal centrosinistra, e Floriana Natale, appoggiata dal centrodestra.

A San Vito dei Normanni si confronteranno Giacomo Viva per il centrodestra, che aveva ottenuto il 38% dei voti, e Marco Ruggiero per il centrosinistra, fermo al 37%.

Nel comune di Casarano il ballottaggio vedrà opposti Ottavio De Nuzzo, candidato del centrodestra che aveva chiuso il primo turno al 40%, e Marco Nuzzo, espressione del centrosinistra con quasi il 29% dei consensi.

A Tricase, infine, la corsa alla fascia tricolore sarà tra i candidati civici Andrea Morciano e Antonio De Donno, che al primo turno avevano raccolto rispettivamente circa il 25% e il 23% dei voti.

L’esito dei ballottaggi definirà gli assetti amministrativi di sei importanti realtà pugliesi, con particolare attenzione alle sfide di Trani e Molfetta, considerate tra le più significative di questa tornata elettorale.