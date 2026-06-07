Lecce, Marchwiński verso l’addio: il club valuta le mosse per la prossima Serie A

L’esperienza di Filip Marchwiński con il US Lecce sembra destinata a concludersi al termine della stagione. Il calciatore polacco, arrivato in Salento con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi spazio nel corso dell'ultimo campionato di Serie A, senza collezionare presenze in campionato.

Marchwiński è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lech Poznań, con cui ha disputato numerose stagioni fino ad arrivare alla prima squadra, passando anche per la formazione Under 19. A livello internazionale ha vestito la maglia della Nazionale di calcio della Polonia e della Nazionale Under-21 di calcio della Polonia.

In vista della prossima stagione, la società giallorossa guidata dal presidente Saverio Sticchi Damiani dovrà valutare eventuali interventi sul mercato per rinforzare la rosa e mantenere competitiva la squadra.

L’obiettivo del Lecce resta quello di consolidare la propria presenza nella massima serie e conquistare una nuova salvezza, traguardo che negli ultimi anni è diventato il principale punto di riferimento della programmazione sportiva del club.

Nota: nel testo fornito Marchwiński viene indicato come difensore, ma è conosciuto principalmente come centrocampista offensivo/trequartista. Inoltre, non risultano al momento comunicazioni ufficiali del Lecce che confermino la sua mancata permanenza; si tratta quindi di una valutazione o indiscrezione che andrebbe verificata con fonti ufficiali del club.