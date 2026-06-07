San Paolo, festa al Giardino di Santa Rita: messa, rosario, benedizione e fuochi pirotecnici il 12 giugno

BARI - Una serata di fede e comunità animerà il quartiere San Paolo di Bari venerdì 12 giugno presso il, in via Giovanni Candura angolo via Pacifico Mazzoni.

Il programma della manifestazione prenderà il via alle ore 18 con la Santa Messa nella Parrocchia Madre della Divina Provvidenza. Alle 19.30 è previsto il Santo Rosario presso il Giardino di Santa Rita.

Alle ore 20 si terrà la benedizione della statua del Sacro Cuore di Gesù e dei 500 rosari che saranno distribuiti ai fedeli presenti. A seguire, intorno alle 20.30, è in programma uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

L'evento sarà accompagnato dalla banda musicale di Bitonto e rappresenterà un momento di aggregazione religiosa e sociale per i residenti del quartiere.

L'iniziativa è organizzata da Michele Genchi e dal Comitato Santa Rita - Quartiere Bari San Paolo, che attraverso la propria pagina Facebook continua a promuovere attività e momenti di partecipazione dedicati alla comunità locale.

Programma

Ore 18.00 – Santa Messa presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza

Ore 19.30 – Santo Rosario al Giardino di Santa Rita

Ore 20.00 – Benedizione della statua del Sacro Cuore di Gesù e dei 500 rosari destinati ai fedeli

Ore 20.30 circa – Spettacolo di fuochi pirotecnici





Animazione musicale a cura della banda di Bitonto





Il Comitato Santa Rita ha inoltre avviato una raccolta di contributi volontari a sostegno delle proprie attività e dell'organizzazione degli eventi dedicati al quartiere.