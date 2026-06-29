Bari, al Waterfront di San Girolamo arriva “La Prima Danza / The Butterfly Dream”: danza contemporanea tra Italia e Corea al tramonto

BARI - Ilsi trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per, progetto internazionale di danza contemporaneache il prossimofarà tappa a Bari, unica data nel Sud Italia.

L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso da ResExtensa – Centro Nazionale di Produzione della Danza Porta d’Oriente, fondato da Elisa Barucchieri, che sceglie di offrire gratuitamente l’evento alla città come occasione di partecipazione e restituzione culturale.

La performance nasce dall’incontro artistico tra Italia e Corea, grazie alla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa, la Bigi Paoletti/Fritz Company di Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti e la coreografa coreana Ahn Aesoon. Il progetto è stato inoltre selezionato nell’ambito di Kore·A·Round Culture 2025, programma dedicato alla cooperazione culturale tra Corea e Italia.

Debuttato nell’ottobre 2025 nella storica Nakseonjae Hall del Changdeokgung Palace di Seoul, antica residenza della dinastia reale coreana, lo spettacolo attraversa alcuni luoghi simbolici del patrimonio storico e architettonico italiano, trasformandoli in elementi vivi della creazione artistica.

Al centro del progetto c’è una riflessione sul rapporto tra memoria, paesaggio e identità: il patrimonio non viene considerato come una semplice scenografia, ma come un organismo capace di custodire storie e trasformazioni. Attraverso la danza contemporanea, gli spazi vengono reinterpretati e restituiti al pubblico come luoghi di incontro e nuove narrazioni.

Per Elisa Barucchieri, la scelta del Waterfront di San Girolamo assume un valore particolarmente significativo: «Non è soltanto uno scenario affacciato sul mare, ma uno dei luoghi più rappresentativi della trasformazione urbana di Bari, spazio riconquistato alla città e oggi simbolo di apertura, incontro e rigenerazione».

Anche il momento della giornata contribuirà alla suggestione dello spettacolo: la luce del tramonto accompagnerà la performance, creando un dialogo tra danza, mare, architettura e paesaggio.

La presenza di “The Butterfly Dream” a Bari rafforza inoltre la vocazione internazionale di ResExtensa – Porta d’Oriente, realtà che attraverso la danza contemporanea punta a costruire un ponte tra culture diverse, valorizzando il ruolo della città come crocevia del Mediterraneo.

«Con questa iniziativa – conclude Barucchieri – ResExtensa rinnova il proprio impegno nel promuovere grandi progetti internazionali e offrire alla cittadinanza occasioni di incontro con la ricerca artistica contemporanea».